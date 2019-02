Universitario: Nicolás Córdova los respalda

Nicolás Córdova intentó no opacar semanas de trabajo con un hecho extradeportivo. “Se ha generado tanto revuelo en un tema que tiene tan poco significado”, fueron las primeras palabras del técnico de Universitario al pronunciarse sobre las imágenes que se hicieron públicas, en las que se ve a un grupo de jugadores cremas bebiendo en un local nocturno en Trujillo tras jugar un partido amistoso con la César Vallejo el último sábado.

“Les recuerdo que ser futbolista representa mucho sacrificio y esta salida de los jugadores estaba pauteada por lo mismo que son jóvenes y no los estoy defendiendo, porque no considero que haya sido un acto de indisciplina”, acotó el técnico chileno para luego dejar en claro que tenían su permiso.

“Prefiero diez millones de veces que lo hagan ahora y no en pleno campeonato. Los jugadores se fueron a una discoteca, en donde lógicamente hay mujeres, y los acompañó incluso el jefe de seguridad. No hubo excesos de ningún tipo, propio de ello fue que a las 7:30 de la mañana todos estaban en el comedor para tomar desayuno”.

Si alguno piensa que esta salida puede dañar el estado físico de los futbolistas, Córdova dejó en claro que es todo lo contrario. “Muchas veces para la recuperación física de un futbolista lo más importante es que estén bien en la parte mental y, en ese sentido, me interesa que estén cómodos y contentos. Salieron, se divirtieron y más bien les dije que fueran un poco más vivos para que no los filmen”, finalizó.

En silencio

Aldo Corzo, protagonista de una de las fotografías, señaló que en sus días libres puede hacer lo que quiera. “Yo no hablo de mi vida privada, ni de lo que hago en mis días libres, soy libre de hacer lo que sea en esos días. Cuando me toca entrenar o jugar yo me voy a matar por eso”, dijo en conferencia de prensa.

Quien también habló al respecto fue el administrado crema, Carlos Moreno. “Los chicos no han hecho escándalo, no han estado emborrachándose ni protagonizando escándalos”, agregó.