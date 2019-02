Dorados vs Zacatepec EN VIVO: por el grupo C de la Copa MX 2019

Dorados vs Zacatepec EN VIVO | Ver fútbol Gratis por Internet | EN DIRECTO ONLINE por ESPN 2: se enfrentan este martes en el estadio Banorte por la quinta ronda de la Copa MX Clausura 2019 a las 10:00 pm. (hora peruana). También podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de larepublica.pe

Los dos equipos que pertenecen a la Liga de Ascenso chocan en las instancias finales de la fase de grupos de la Copa MX, ambos con la necesidad de ganar. El Club Atlético Zacatepec lidera el grupo C con 6 puntos así que una victoria les asegura la clasificación a la siguiente etapa.

Por su parte, Dorados de Sinaloa se ubican terceros pero con un partido menos, así que los 3 puntos les permitirían llegar al la última fecha con una ventaja sobre Querétaro, único equipo de la Liga MX en el grupo.

En su anterior enfrentamiento en la fecha 3, fue Zacatepec quien aprovechó la localía y derrotó por 1-0 a 'El Gran Pez'. El encuentro de esta noche será en el estadio Banorte de Sinaloa, estadio donde Dorados juega sus partidos de local.

El equipo dirigido por Diego Armando Maradona consiguió su primera victoria en la Liga de Ascenso el fin de semana pasado, 1-0 en su visita a Correcaminos, así que llega entonado a este crucial encuentro pese a encontrarse en el último puesto de esta competición.

Dorados vs Zacatepec: ¿a qué hora inicia el partido por la Copa MX Clausura 2019?

Dorados vs Zacatepec, será uno de los cotejos que tendrá la Copa MX Clausura 2019, está programado para las 10:00 p.m. (hora peruana); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Dorados vs Zacatepec: ¿qué canal pasará el partido por la Copa MX Clausura 2019?

Para poder presenciar este compromiso, podrás recurrir a la señal pública de ESPN 2.

¿Dónde ver EN VIVO el Dorados vs Zacatepec por el la Copa MX Clausura 2019?

Si quieres disfrutar de este cotejo de la Copa MX, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios del Dorados vs Zacatepec EN VIVO ONLINE por la Copa MX Clausura 2019

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (miércoles 13 de febrero)

Argentina - 12:00 a.m. (miércoles 13 de febrero)

Uruguay - 12:00 a.m. (miércoles 13 de febrero)

Paraguay - 12:00 a.m. (miércoles 13 de febrero)

España - 4:00 a.m. (miércoles 13 de febrero)

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Dorados vs Zacatepec?

Si quieres seguir en Internet el Dorados vs Zacatepec, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.