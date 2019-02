Roma venció 2-1 al Porto y pone un pie en cuartos de final de la Champions League 2019

La Roma ganó por 2-1 al Porto este martes 12 de febrero en lo que significó el partido de ida por los octavos de final de la Champions League. Gracias a un doblete del juvenil Nicolo Zaniolo, los italianos superaron al equipo portugués.

El primer tiempo fue un claro reflejo de que el partido terminaría sin goles; sin embargo, la otra mitad tuvo un cambio radical y vimos tres goles en menos de quince minutos.

Nicolo Zaniolo puso el primer tanto a los 70 minutos y 6 minutos después anotó el segundo gol. El Porto no quiso perder su pase a cuartos de final de la Champions League y anotó su primera tanto en el 78 gracias a Adrian López.

Aún falta el partido de vuelta y ambos equipos tienen chances de clasificar a los cuartos de final de la Champions League; sin embargo, la Roma tienen un poco más de posibilidades con lo que ha demostrado en este partido.

Previa del Roma vs Porto

Roma y Porto se enfrentan hoy martes 12 de febrero por la ida de los octavos de la Champions League. Este encuentro tendrá lugar en el Stadio Olímpico y será transmitido vía Fox Sports y Fox Sports Play para Latinoamérica, mientras que en Brasil se verá vía Esporte Interativo.

El partido entre Roma vs Porto se verá en México y Centroamérica, mientras que en Canadá, Japón y Alemania vía DAZN. Además, tendrás diferentes alternativas por servicio de streaming y canales online. También podrás el minuto a minuto del esperado encuentro vía Larepública.pe.

Roma vs Porto: EN VIVO por la Champions League

Segundo tiempo del Roma vs Porto

90'+5' Final del Roma vs Porto por la Champions League. Niccolo Zaniolo anotó un doblete y le dio la victoria a su equipo.

90'+4' Casillas salva al Porto nuevamente.

90'+2' Porto busca como sea el empate. La Roma no debe descuidarse, de lo contrario su clasificación correría peligro.

89' Sale El Shaarawy e ingresa Kluivert. La Roma se queda sin variantes y pide la hora.

84' La Roma juega a la defensiva en los últimos minutos. Porto tendrá todas las opciones para llegar al empate. ¿Lo lograrán?

83' Entra Hernani y sale Otavio.

82' Héctor Herrera falla un tiro desde fuera del área. El disparo salió potente.

81' Sale del campo Lorenzo Pellegrini e ingresa Steven N'Zonzi. Di Francesco quiere fortalecer su medio campo

80' El segundo tiempo mejora con la llegada de los goles. Todo se resolverá en el partido de vuelta.

78' ¡Goooooooooooool del Porto! Adrián López abre el marcador para el Porto. Ahora el partido se pone 2-1 a favor de la Roma.

75' ¡Otra vez! Zaniolo vuelve a anota y la Roma gana 2-0 al Porto.

73' El árbitro saca la primera amarilla del encuentro. Héctor Herrera se lleva la amonestación tras una falta contra De Rossi.

71' Porto sale con todo al ataque. El gol de la Roma no cayó nada bien y se ven desesperados por el empate.

¡GOL DE LA ROMA!#ChampionsxFOX | Zaniolo puso el 1-0 para el local ante el Porto.

69' ¡GOOOOL de la Roma! Zaniola abre el marcador gracias a un pase de Dzeko.

¡CA-SI-LLAS!#ChampionsxFOX | El golero del Porto se sigue luciendo ante la Roma: ahora, frente a Pellegrini.



Descarga la APP! https://t.co/ZgEuwGD5oa pic.twitter.com/9vf7TRjL9O — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 12 de febrero de 2019

66' Nuevamente Casillas. El español vuelve a salvar al Porto.

64' Yacine Brahimi se queja de un golpe por parte de Danielle de Rossi. El jugadore sale de la cancha para recibir las atenciones del caso.

61' Lorenzo Pellegrini hace una conducción larga rumbo al arco del Porto, pero no es ningún problema para Iker Casillas.

57' El partido se prende. Ahora vemos propuestas en ambos equipos.

¡SE SALVÓ LA ROMA!#ChampionsxFOX | Danilo estuvo cerca del 1-0 para el Porto en el Olímpico.



Descarga la APP! https://t.co/ZgEuwGD5oa pic.twitter.com/1GyMBH4HTw — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 12 de febrero de 2019

56' ¡La Roma se salva del primer tanto! Danilo Pereira remata un tiro de esquina con la cabeza, pero este sale afuera de la portería. Buen cabezazo.

52' Los Dragones no presentan mucha creatividad en la ofensiva. Alex Telles no está del todo bien en el partido.

51' Pereira baja para apoyar a Militao y Andrade. El encuentro ha sufrido algunos movimientos.

EL IMBATIBLE CASILLAS #ChampionsxFOX | Una nueva demostración del golero del Porto ante los ataques de la Roma.



Descarga la APP! https://t.co/ZgEuwGD5oa pic.twitter.com/s9UCSXJFLg — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 12 de febrero de 2019

47' La defensa del Porto luce nerviosa y desorganizada en el arranque del segundo tiempo. La Roma propone un juego agresivo.

45' Inicia el segundo tiempo del Roma vs Porto en el Olímpico.

Primer tiempo del Roma vs Porto

45' El árbitro indica que el primer tiempo del Roma vs Porto tendrá un minuto extra.

44' Lorenzo Pellegrini queda recostado en el césped luego de recibir un manotazo por Tiquinho Soares.

39' El ambiente en el estadio se prendió después de la gran jugada de Edin Dzeko.

TREMENDA ATAJADA DE CASILLAS A DZEKO#ChampionsxFOX | Dos potencias europeas se cruzaron: gran remate del bosnio para la tapada del español.



Descarga la APP! https://t.co/ZgEuwGD5oa pic.twitter.com/jR9FUYmeCL — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 12 de febrero de 2019

37' El Porto se salva. Dzeko impacta al arco de Casilla, pero el poste evita el 1-0.

35' El enfrentamiento se vuelve entretenido con el pasar de los minutos.

34' ¡Estuvo cerca! Dzeko le gana a Pepe por lo alto, pero su remate pasa arriba de la portería de Iker Casillas.

29' Otavio pasa el balón a Tiquinho Soares, pero el delantero brasileño le pega suave y Mirante ataja sin problemas.

26' ¡Exhibió toda su experiencia! Casilla corta un centro por lo alto que metió El Shaarawy. Pudo ser el primer tanto de la Roma.

24' A la mitad del primer tiempo no se presentaron grandes emociones durante el Roma vs Porto.

23' ¡Para no creerlo! El lateral Alex Telles tuvo la chance de balón parado, pero la mandó fuera. El Porto tendrá pocas oportunidades como esta por su condición de visitante.

21' Porto y Roma se anulan por completo. El juego se vuelve táctico.

18' Tiquinho Soares del Porto luce algo desesperado, sus compañeros no le han hecho llegar la pelota ahí donde suele hacer daño.

14' Danilo Pereira da pase a Yacine Brahimi y este busca asociarse con Alex Telles. Porto no lo había intentado por izquierda.

11' Eder Militao del Porto quiere encontrar profundidad por la banda derecha, pero se ha topado con un muro bien organizado en ese carril.

EL ENOJO DE IKER#ChampionsxFOX | El arquero del Porto la tenía controlada pero...



Descarga la APP! https://t.co/ZgEuwGD5oa pic.twitter.com/s85SDaHKBs — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 12 de febrero de 2019

7' Roma quiere ser ofensivo con servicios largos a los tres delanteros que tienen arriba.

6' Kolarov quiso sorprender a Iker Casillas desde afuera del área, pero el experimentado arquero se queda con el balón sin ningún problema.

4' Tiquinho Soares, sale por la banda y mete un centro que pasa por el área en busca de Yacine Brahimi. El argelino no pudo tocar la pelota.

¡AHORA!#ChampionsxFOX | Ya comenzó el partido entre la Roma y el Porto en el Olímpico.



📺 FOX Sports



📱 APP: https://t.co/AhzLEnTAXo pic.twitter.com/rj7UEFKmUg — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 12 de febrero de 2019

2' Sergio Conceicao se vio forzado a modificar su esquema táctico para el Roma vs Porto. El estratega presenta tres mediocampistas mixtos debido a la lesión de Moussa Marega y la suspensión de Jesús Corona.

1' Inicia el Roma vs Porto desde el Olímpico de Roma. Ambos equipo quiere pasar a los cuartos de final de la Champions League.

Roma vs Porto: sigue el minuto a minuto

En este primer cotejo de los octavos de final en la Champions League, Roma y Porto definirán su camino en el Stadio Olímpico.

A la Roma una goleada a Chievo Verona en la serie A le truncó la racha de tres partidos sin ganar, por ello llega incentivado al frente al Porto, cuadro que no contará con las participaciones de Jesús ‘Tecatito’ Corona ni con Moussa Marega.

Eusebio Di Francesco, técnica de la Roma, explicó en conferencia de prensa que “pese a las ausencias no mermarán el juego de los lusos”. “Creo que el Oporto tiene buenos sustitutos, como Otávio o Francisco Soares. Tienen características diferentes, pero son igual de fuertes", dijo.

Con una ubicación debajo del Real Madrid, la Roma intentará mejorar lo realizado en la campaña pasada, cuando eliminó al Barcelona en cuartos y final y fue eliminado por Liverpool en seminifanales.

Por su parte, el Porto se esperanza a la experiencia de Iker Casillas y Pepe. Este último es uno de los refuerzos para esta temporada. Los ‘Dragones’ clasificaron invictos tras obtener el primer podio en el grupo D, resultado de cinco victorias y un empate.

En una conferencia de prensa, Pepe afirmó que “la Roma a nivel colectivo es muy buena. Estamos preparados, concentrados en lo que tenemos que hacer para sorprender a la Roma. Lo daremos todo para superar las adversidades y conseguir un buen resultado para nuestro equipo".

Roma vs. Porto: alineaciones

Roma: Antonio Mirante, Rick Karsdorp, Ivan Marcano, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Nicolo Zaniolo, Steven Nzonzi, Bryan Cristante, Stephan El Shaarawy, Edin Dzeko y Justin Kluivert.

Porto: Iker Casillas, Eder Militao, Felipe, Pepe, Alex Telles; Danilo Pereira, Oliver Torres, Héctor Herrera, Otavio, Soares y Yacine Brahimi.

¿Qué canales transmitirán el Roma vs Porto en vivo y en directo?

Roma vs Porto en España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Roma vs Porto en México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Roma vs Porto en Argentina: ESPN 2, ESPN Play Sur

Roma vs Porto en Brasil: Esporte Interativo, TNT Go, Esporte Interativo Plus

Roma vs Porto en Canadá: DAZN

Roma vs Porto en Chile: ESPN Play Sur, ESPN 2

Roma vs Porto en República Dominicana: Flow Sports 2, ESPN Play Norte, ESPN Norte

Roma vs Porto en Alemania: Sky Sports 2/HD, Sky Go

Roma vs Porto en Internacional: MUTV App, UEFA Champions League APP

Roma vs Porto en Países Bajos: Ziggo Sport Voetabal, Veronica TV

Roma vs Porto en Perú: Fox Sports

Roma vs Porto en Reino Unido: BT Sport Live, BT Sport 2, BT Sports 4k UHD, BBC

¿A qué hora juegan el Roma vs Porto por la Champions League?

Roma vs Porto España - 9:00 p.m.

Roma vs Porto México - 2:00 p.m.

Roma vs Porto Ecuador - 3:00 p.m.

Roma vs Porto Colombia - 3:00 p.m.

Roma vs Porto Bolivia - 4:00 p.m.

Roma vs Porto Chile - 5:00 p.m.

Roma vs Porto Argentina - 5:00 p.m.

Roma vs Porto Uruguay - 5:00 p.m.

Roma vs Porto Paraguay - 5:00 p.m.

Roma vs Porto Perú - 3:00 p.m.

El VAR como novedad en la Champions League

En el momento justo para unos, todavía pronto para otros, más minoritarios. El VAR, Asistente de Vídeo al Arbitraje, aterriza en la Champions League, seis meses antes de lo previsto, a partir de los octavos de final que comienzan este martes 12 de febrero.

El VAR llega a la máxima competición europea de clubes, Champions League, ocho meses después de su exitoso estreno en la Copa del Mundo, pero seis meses antes de lo previsto en un primer momento.

Históricamente hostil ante la herramienta -Michel Platini estaba completamente en contra y su sucesor Aleksander Ceferin reconoció ser "un poco conservador"-, la UEFA había pensado en introducirla al principio de la próxima temporada.

"¿Si lo podemos hacer antes, por qué no?", finalmente rectificó en diciembre Ceferin, confirmando la puesta en marcha del sistema desde los octavos.

La UEFA y su presidente han aceptado finalmente el VAR debido a que la presión era muy fuerte, debido a su exitosa implantación por parte de la FIFA y en varios grandes campeonatos.