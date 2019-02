Nicolás Córdova sobre la salida nocturna: "Prefiero que lo hagan ahora que en el campeonato"

Nicolás Córdova, técnico de Universitario de Deportes salió al frente para hablar de sus jugadores tras la salida nocturna luego de la 'Noche Crema' en Trujillo. El estratega chileno en conferencia de prensa argumentó que sus pupilos estaban en su derecho ya que tenían el permiso luego de la exigente pretemporada.

"Se ha generado tanto revuelo por algo que para mi tiene tan poco significado", inició Nicolás Córdova cuando le abordaron el tema de la salida nocturna.

"El ser futbolista implica mucho esfuerzo y sacrificio, lo hacen bien ellos..." sostuvo en otro momento el DT 'crema'.

"Esto estaba totalmente pauteado, porque son jóvenes, tienen derecho a hacer (salir), no defiendo nada ni me estoy defendiendo. No fue un acto de indisciplina, prefiero que lo hagan ahora a que lo hagan en pleno campeonato", añadió Córdova.

"Les di el día libre, por el trabajo que veníamos haciendo en pretemporada. No voy a perder la confianza con ellos, les dije que sean más vivos para que no los filmen", indicó en otro momento el técnico 'mapocho'.

Respecto a la actual temporada enfatizó que se encuentra muy enfocados, "lo que pasó el año pasado quedó atrás" (en referencia a la pelea por el descenso de Universitario de Deportes).

¿Cómo va Guillermo Rodríguez? El director técnico 'merengue' habló sobre el defensa central uruguayo tras su lesión en la Noche Crema que se desarrolló en el estadio monumental. Nicolás Córdova reveló que el zaguero 'charrúa' viene recuperándose ya que ha evolucionado favorablemente en su recuperación y sería de la partida este domingo frente al Unión Comercio en el inicio de la Liga 1.