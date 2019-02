Claudio Vivas: “No vamos a poner excusas”

Era diciembre del 2013 cuando Claudio Vivas, entre lágrimas, se despidió del hincha rimense. En aquella ocasión el argentino estuvo un corto tiempo al mando del equipo (cinco meses), pues llegó para tomar las riendas del plantel consciente de que al terminar el año llegaría un nuevo DT a La Florida.

El tiempo pasó y hoy le da la oportunidad de culminar lo que inició, pues fue presentado como el flamante nuevo entrenador de Cristal en conferencia de prensa y, a diferencia del 2013, el argentino firmó por dos temporadas con los celestes. Esto tras la repentina salida de Alexis Mendoza.

“Soy una persona madura, día a día siempre trato de prepararme y no me quedo con lo que hice hace 10 años. Trato de incorporar tecnología, conceptos, y trato de prepararme para cada compromiso. Me gusta el protagonismo, el trabajo, el respeto y la responsabilidad”, señaló Claudio.

Pese al poco tiempo que tendrán para trabajar antes del inicio del Torneo Apertura, Vivas confía en que sus dirigidos entiendan su idea de juego.

“Es cierto que el tiempo en el fútbol es valioso, pero nosotros estamos trabajando día a día. Nos queda una semana de trabajo antes del debut. Tenemos el desafío de preparar cada partido como merece esta institución. No vamos a poner excusas si el equipo está mal o está bien”.

Vivas confesó que aún no habló de los refuerzos con el presidente del club, Carlos Benavides. “Estamos charlando con la directiva y veremos si se requieren, si es posible, si no trataremos de afrontar todo con este plantel sin olvidar la filosofía del club que es promover jóvenes”.

Los celestes debutan el sábado en la Liga 1 ante Sport Huancayo de visita. “Hay jugadores que conocemos, pero lo más importante es lo que hagamos nosotros. Respetamos al rival, la altura y la localía, pero no vamos a poner excusas. El fútbol peruano ha evolucionado muchísimo”.