En el Old Trafford: PSG superó al Manchester United por los octavos de la Champions [RESUMEN]

Silenciaron el Old Trafford. PSG que no contó con Neymar y Edinson Cavani por lesión, venció 2-0 al Manchester United en su legendario recinto. Los ‘Parisinos’ lograron un importante triunfo en el duelo de ida por los octavos de final de la Champiosn League.

Los goles del PSG fueron anotados por Kimpembe (53’) y Kylian Mbappé (60’); mientras que el Manchester United culminó el cotejo con un hombre menos tras la expulsión por doble amarilla de Paul Pogba.

El partido de vuelta se jugará el próximo 6 de marzo en el ‘Parque de los Príncipes’. Por el momento, el cuadro ‘Parisino’ ha sacado una buena ventaja, y para la vuelta ya podría estar contando con Naymar y Cavani.

SEGUNDO TIEMPO

90' Tiempo cumplido y se añaden 4 minutos.

90' Tarjeta roja en Manchester United: Pogba recibe su segunda amarilla y tiene que ir a las duchas.

87' Tarjeta amarilla en Manchester United: Ander Herrera es amonestado.

84' Cambio en Manchester United: sale Marcus Rashford por Romelu Lukaku.

81' Cambio en PSG: SALE Angel Di María por Colin Dagba.

77' Juan Manuel Mata (Manchester United) recibe un pase corto e intenta batir al portero desde media distancia, pero su disparo sale desviado del poste derecho. El balón sale por la línea de fondo y PSG sacará de puerta.

75' Cambio en PSG: Sale por klesión Marco Verratti e ingresa Leandro Paredes.

71' Ashley Young (Manchester) cobra el córner, pero no encuentra la cabeza de ningún compañero, y la defensa del PSG despeja.

71' Luke Shaw (Manchester United) manda un pase dentro del área, pero el balón es interceptado y despejado. El balón sale del campo. Córner para Manchester.

70' Ander Herrera (Manchester United) dispara desde fuera del área, pero su remate es bloqueado.

67' Luke Shaw (Manchester United) recibe un centro al borde del área y remata a puerta, pero un defensor intercepta el balón.

65' Juan Bernat (PSG) se hace con un envío al área y engancha un disparo tremendo hacia la izquierda de la portería. David de Gea se anticipa y para airoso.

63' Buena acción individual de Kylian Mbappé (PSG), que encara al portero y dispara al centro de la portería, pero David de Gea adivina la dirección y logra atajar el balón a una mano.

61' GOOOOOOL DE PSG. Kylian Mbappé recibe un pase rasante y vence a De Gea.

58' UFFFFFF Casi empata el Manchester United, Anderson Herrera probó desde fuera del área y por muy poco llega la igualdad.

55' UFFFFFF Dani Alves casi convierte el segundo para el PSG, un balonazo desde fuera del área pasa ligeramente desviado.

53' GOOOOOOOL DE PSG: Ángel Di María ejecuta el córner con un centro peligroso y el balón llega a la posición de Presnel Kimpembe que la empalma y vence a De Gea.

53' UFFFFFF Kylian Mbappé casi abre el marcador de un cabezaso, respondió bien De Gea.

52' Dani Alves (PSG) no logra enviar un pase filtrado y la jugada termina en posesión de Manchester United.

50' Tarjeta amarilla en Manchester United: Victor Lindelof por una fuerte entrada.

48' El árbitro pita falta de Marquinhos (PSG), demasiado agresivo en la disputa por el balón.

46' Marcus Rashford (Manchester United) corre hacia el área, pero no logra encontrar ningún espacio para rematar.

46' Cambio en Manchester United: sale Anthony Martial por Juan Manuel Mata.

Arrancó el tiempo complementario en Old Trafford.

PRIMER TIEMPO

50' Tiempo cumplido: Manchester United 0-0 PSG

49' Cambio en Manchester United: sale Jesse Lingard pro lesión e ingresa Alexis Sánchez.

47' Dani Alves (PSG) intenta anotar un libre directo desde media distancia, pero su disparo se escapa a centímetros del travesaño.

45' Tiempo cumplido y el árbitro otorga dos minutos adicionales.

43' Victor Lindelof (Manchester United) prueba desde el borde del área y su remate sale muy desviado por el poste derecho.

42' Ashley Young (Manchester United) centra al área desde cerca de la línea de banda, pero su envío es interceptado por la organizada defensa. El árbitro señala el banderín de córner.

39' Angel Di María es atendido por el cuerpo médico del PSG.

38' Se detiene el juego. Anthony Martial (Manchester United) ha sufrido un golpe y recibirá asistencia médica.

35' Marco Verratti (PSG) envía un gran pase dirigido a Angel Di María, pero este no consigue hacerse con el balón.

34' Tarjeta amarilla en PSG: Juan Bernat es amonestado por una fuerte entrada.

30' Tarjeta amarilla en Manchester United: es amonestado Ashley Young por una entrada desleal.

28' UFFFFF Kylian Mbappé (PSG) está libre en el área y Julian Draxler le asiste. El atacante francés casi cayéndose logra conectar pero sale desviado.

26' Tarjeta amarilla en Manchester United: Paul Pogba es amonestado.

24' Jesse Lingard (Manchester United) intenta conectar con Anthony Martial, pero hace un pase demasiado fuerte.

22' Falta en ataque de Paul Pogba (Manchester United).

19' Tarjeta amarilla en PSG: Julian Draxler es amonestado por una dura entrada.

18' Paul Pogba (Manchester Utd) se hace con un buen pase al borde del área y conecta un disparo a puerta, pero sale alto por encima del travesaño.

18' Ashley Young (Manchester) envía un pase dentro del área, pero el balón es interceptado y despejado por la defensa. El árbitro principal y su asistente señalan saque de banda para Manchester Utd.

16' Enorme Gianluigi Buffón. Ataja en dos tiempos un ataque de Paul Pogba.

12' Tarjeta amarilla en PSG: Presnel Kimpembe es amonestado por una dura entrada.

11' Angel Di María (PSG) envía un centro al área rival pero ningún compañero llega a conectar.

9' Marcus Rashford (Manchester United) tiene el balón e intenta superar a un rival. Lo logra, pero su carrera es detenida por el juez que señala falta en ataque.

9' Marcus Rashford (Manchester United) levantó sus manos para celebrar el gol, pero el guardameta rechazó su disparo bien dirigido a la esquina superior derecha de la portería. El balón sale, y el árbitro asistente señala el banderín de córner. Manchester sacará de córner.

5' UFFFFFF Di María probó desde fuera del área y pasó ligeramente al lado del palo izquierdo del PSG.

5' Angel Di María (PSG) intenta driblar a un adversario, pero el balón es despejado.

3' Marquinhos (PSG) derriba a un rival. El árbitro siguió de cerca la jugada y pita falta.

Inició el partido en Old Trafford.

