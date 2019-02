Sebastián Gonzales dio preocupante revelación sobre las divisiones menores

El Sudamericano Sub 20 fue la vitrina para que los hinchas peruanos puedan ver a los jugadores que —en su mayoría— formarán parte de la selección peruana que dirige actualmente Ricardo Gareca.

Sin embargo, el resultado no fue el esperado, ya que el equipo comandado por Daniel Ahmed solo obtuvo un triunfo y fue derrotado en tres ocasiones. Esto generó diversos comentarios y muchos se preguntaban qué es lo que sucede con las divisiones menores en el fútbol peruano.

Selección peruana sub 20: La dura revelación de Sebastián Gonzales

Con respecto a eso, uno de los delanteros que estuvo en el Sudamericano Chile 2019 con la selección peruana sub 20, Sebastián Gonzales, dio una preocupante revelación en torno a qué es lo que viven algunos jóvenes al momento de querer estar en un club,

En una entrevista con TV Perú Deportes, el delantero de 19 contó que conoce a algunas personas que tuvieron que desistir de jugar al fútbol por no cumplir con los requisitos que les exigían algunos equipos del fútbol peruano.

“Hay equipos que cobran mensualidad, cobran uniforme y que muchos jugadores no entrenan en las mejores canchas. Varios chicos no tienen con qué ir a entrenar. No contaban con ropa y chimpunes, y esas cosas hicieron que ellos desistan de jugar al fútbol". manifestó Sebastián Gonzales, quien actualmente pertenece al Sport Boys.

La selección peruana en el Sudamericano Sub 20

Recordemos que la selección peruana sub 20 quedó en el último lugar de su grupo con solo 3 puntos. Esa situación hizo que Daniel Ahmed recibiera muchas críticas por haber conocido al grupo por algunos años y no demostrar en el campo una evolución contundente.