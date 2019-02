Real Garcilaso dio de baja al portero Ortiz quien tapó en la Libertadores

Cusco. Nuevamente, un comunicado de la directiva de Real Garcilaso daba cuenta del cese de otro jugador. Esta vez, le tocó al portero Christian Ortiz desligarse del equipo comandado por el chileno Héctor Tapia.

Con el despido del guardameta de 28 años, llegan a seis los jugadores cesados antes de iniciar la Liga 1. Previamente, fueron retirados el colombiano Donald Millán, los nacionales Carlos Oslascuaga, Israel Kahn, Willy Pretel y Alfredo Carrillo.

La noticia sobre la salida de Ortiz llegó horas después de que los ahora autodenominados como Celeste Imperial anunciaran la contratación del arquero argentino nacionalizado peruano Daniel Ferreira.

En la noche del último viernes, Ortiz, en un medio de señal de cable, manifestaba los argumentos que la directiva cusqueña le dio para su despido. “Me dijeron que el técnico no me tenía en sus planes, me dieron a entender que fue por gusto del comando técnico”, citó.

Christian Ortiz fue titular en el partido de ida ante Deportivo La Guaira (Venezuela) por la primera etapa de la Copa Libertadores. Llegó a Real Garcilaso en el 2016, luego de estar una temporada en Cienciano; tenía dos años de contrato con los celestes.

Irónicamente, se le alcanzó un documento que decía: “Agradecidos por sus servicios …deseamos éxitos en su futuro personal y deportivo”.