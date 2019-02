Manchester City vs Chelsea EN VIVO ONLINE: con Agüero e Higuaín por Premier League

VER EN VIVO Manchester City vs Chelsea se enfrentan este domingo 10 de febrero en el Etihad Stadium por la fecha 27 de la Premier League. El partido está programado para las 11:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido ONLINE | EN DIRECTO vía ESPN 2. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, las mejores jugadas y todos los goles del encuentro a través de Larepublica.pe.

Manchester City (2° con 62 puntos) viene de vencer por 2-0 de visita al Everton con goles del francés Aymeric Laporte y otro del brasileño Gabriel Jesús que lo sitúan por detrás del líder Liverpool. El conjunto del español Pep Guardiola no falló y ha aprovechado los dos empates seguidos de los Reds, enderezando su rumbo después de la derrota encajada ante el Newcastle.

“La gente cree que los entrenadores llegamos a un buen club y creamos algo inmediatamente. Cuando vi al Chelsea en la Community Shield sentí que ya estaban listos. Han estado excepcionales: final de la Carabao Cup, en Europa League y siguen estando ahí en la Premier League, doce puntos por detrás, y vivos aún en la FA Cup. Les veo y reconozco exactamente lo que quieren hacer”, elogió Pep Guardiola sobre su rival de mañana.

Por su parte, Chelsea (5° con 50 puntos) viene de golear por 5-0 al Huddersfield Town con doblete del argentino Gonzalo Higuaín, dos de Eden Hazard y otro tanto de David Luiz que lo mantienen en la pelea por los puestos de Champions League. Los Blues necesitan un triunfo para acortar distancias sobre los primeros lugar y seguir soñando con el título.

"En este momento, en mi opinión, el Manchester City es el mejor equipo de Europa. (Pep) Guardiola está en su tercera temporada en la Liga Premier. Tenemos que tratar de reducir la brecha. La pelea por la Liga Premier será entre Liverpool y Manchester City", dijo el entrenador Maurizio Sarri.

That brace v Huddersfield means @G_Higuain is a worthy inclusion in the @EASPORTSFIFA Team of the Week! 🙌 #FIFA19 #TOTW pic.twitter.com/IVIfEFfTMm