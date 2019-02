¡Último minuto! Robert Whittaker fuera de UFC 234

Robert Whittaker no defenderá el título mundial de los pesos medianos esta noche en el evento estelar de UFC 234. El peleador australiano estaba programado para enfrentar a Kelvin Gastelum en el Rod Laver Arena en Melbourne, Australia.

Según informa el portal especializado MMA Fighting, la no presencia de Whittaker se debe a una lesión reciente que luego fue diagnosticada como una hernia por un equipo médico. La pelea fue oficialmente cancelada y Kelvin Gastelum tampoco participará en UFC 234 puesto a que no hay tiempo para encontrarle un rival.

Esta iba a ser la primera defensa oficial de Robert Whittaker después de que la pelea contra Yoel Romero en UFC 225 se declarará como no titular puesto que el peleador cubano no llegó al peso límite de la división de peso mediano.

El periodista de ESPN Brett Okamoto informó que Whittaker sentía dolores desde la noche del viernes y que alrededor de las 7 am. de este sábado le fue diagnosticada una hernia en su abdomen que probablemente vaya a necesitar una intervención quirúrgica, descartando que haya algún tipo de problemas con el corte de peso por parte del campeón.

También relató que recibió una llamada del presidente de UFC, Dana White, le hizo saber que el nuevo evento estelar de UFC 234 será la batalla en la división de los medianos entre Anderson Silva vs Israel Adesanya, no obstante la pelea se mantendrá agendada como una de 3 rounds y no de 5 como usualmente son los 'main events'.