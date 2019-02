Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO: de contra Antoine Griezmann marcó el 1-1 [VIDEO]

De contra, el Atlético de Madrid encontró el empate. Antoine Griezmann quedó en un mano a mano con Courtois y terminó anotando el 1-1 por entre las piernas del golero belga. Los 'Colchoneros' igualaron ante el Real Madrid el marcador a los 24' por la fecha 23 de la Liga Santander.

El tanto del atacante francés estuvo marcado por la polémica, los jugadores del Real Madrid reclamaron una falta sobre Vinícius Jr. previo al gol del empate. El juez central tuvo recurrir al VAR para determinar la jugada, al final se la razón cayó a favor de los locales que representaba el empate en menos de media hora de juego.

Con este nuevo tanto, Antoine Griezmann logra su séptimo gol contra el Real Madrid. Estos tantos los hizo jugando por el Real Sociedad y el Atlético de Madrid.

