¿André Carrillo dejaría Al Hilal de Arabia Saudita para irse a otro club?

André Carrillo anotó en el triunfo ajustado de visita del Al Hilal por 3-2 contra Al Batin conseguido en el último minuto que les permite seguir liderando la Pro League de Arabia Suadita. El mediocampista de la selección peruana abrió el marcador con un tanto en supuesta posición adelantada que fue decretada por el VAR.

La Culebra se mostró muy contento por el resultado obtenido en el Al Batin FC Stadium y se refirió sobre la diana que marcó, la tercera en lo que va de la temporada. “El gol no fue muy bonito, pero lo importante es que fue gol y contento por ayudar al equipo a conseguir el resultado que queríamos”, dijo André Carrillo en la zona mixta después del partido.

André Carrillo ha logrado consolidarse en el once titular del Al Hilal tras llegar a préstamo por una temporada, con opción de compra, desde Benfica luego de su participación con la selección peruana en el Mundial Rusia 2018. El futbolista de 28 años aseguró se siente feliz en Arabia Saudita pero que no sabe que pasará en un futuro.

“No, de momento, yo no se nada, continuo trabajando. Estoy enfocado en lo que va de la temporada, de mi futuro no he hablado con absolutamente nadie y por eso estoy tranquilo, enfocado en el campeonato y todas las copas que estamos jugando”, explicó.

“Estoy muy feliz aquí, el club y los compañeros me han tratado bien y por ese lado estoy contento, pero nadie me ha dicho nada (sobre su futuro). Yo sería feliz estando aquí, pero vamos a ver que pasa en el futuro”, concluyó.

Dato: André Carrillo se formó en las divisiones menores de Alianza Lima.