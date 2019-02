La reveladora confesión de Gabriel Costa sobre Pablo Bengoechea [VIDEO]

Gabriel Costa finalizó el 2018 logrando la estrella número 19 de Sporting Cristal en la final contra Alianza Lima. El volante uruguayo, nacionalizado peruano, fue elegido como el mejor jugador del Torneo Descentralizado, tras anotar 26 goles y 19 asistencias en 43 partidos, y fue vendido al Colo Colo de Chile en más de un millón de dólares, por pedido expreso del DT Mario Salas.

En un mano a mano con el canal de Youtube de Colo Colo, Costa mostró su lado más íntimo: habló de su familia, la dura infancia que vivió, sus comienzos en el fútbol y todo lo que luchó para cumplir el sueño de jugar a la pelota. En sus ocho años jugando en primera, el ‘Gaby’ comentó que siempre estará agradecido con Alianza Lima y el entrenador uruguayo Guillermo Sanguinetti, quien lo trajo al Perú.

“El fútbol peruano me abrió las puertas profesionalmente, obviamente que estoy muy agradecido de Alianza que fue el equipo que creyó en mí, y después tuve el paso por (Sporting) Cristal que es un club espectacular. Tuve un momento difícil y el club me respaldó, confiaron en mí”, dijo Costa.

Gabriel Costa jugó cinco años en la capital peruana, dos en Alianza Lima (2014-2015) y tres en Sporting Cristal (2016-2018). Con los blanquiazules ganó el Torneo del Inca 2014, mientras que con los rimenses alcanzó los campeonatos nacionales del 2016 y 2018, además del Torneo de Verano y Apertura 2018. En otro momento de la charla, Costa confesó que fue hincha de Peñarol y su ídolo era Pablo Bengoechea.

“De niño era hincha de Peñarol. Mi viejo me mostraba videos, y me decía que yo jugaba medio parecido a Pablo Bengoechea, que tenía las características de él. Tuve la suerte de conocerlo, Pablito Bengoechea es mi ídolo”, explicó.

¿Qué opina Gabriel Costa sobre una eventual convocatoria a la selección peruana?

El entrenador Ricardo Gareca comentó en una entrevista que las puertas de la selección peruana están abiertas para todos los jugadores y que si un extranjero recibía la nacionalidad peruana, también iba a estar considerado. El argentino Horacio Calcaterra fue el primero en la era del Tigres, post Mundial Rusia 2018, y ahora que Costa es peruano, si le ilusiona poder defender los colores de la Blanquirroja.

“Me ilusiona, sí, porque obviamente a uno le gustaría estar ahí (selección peruana). Ahora yo tengo que hacer las cosas bien donde esté. Hoy me toca estar en Colo-Colo, tengo que prepararme bien, para estar bien en el equipo y después, si viene o no la oportunidad ya no depende de mí. Hay que estar preparado no más”, finalizó Costa.