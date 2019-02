Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO: partidazo en el Wanda Metropolitano

VER EN VIVO Real Madrid vs Atlético de Madrid se miden este sábado 9 de febrero en el Estadio Wanda Metropolitano por la fecha 23 de la Liga Santander. El partido está programado para las 10:15 a.m. (hora peruana) y será transmitido ONLINE | EN DIRECTO vía DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, las mejores jugadas y todos los goles a través de Larepublica.pe.

Real Madrid vs Atlético de Madrid: merengues quieren ser candidatos

El Real Madrid (3° con 42 puntos) compite por la segunda plaza de la Liga Santander ante Atlético que le lleva dos puntos. Nadie iba a pensar que desde el mal comienzo de temporada con Julen Lopetegui, el conjunto blanco estaría por estas fechas acercándose al Barcelona.

Al conjunto de Santiago Solari le sirve el triunfo para ser candidato al título y el empate rescatado 1-1 contra el conjunto 'azulgrana' a mitad de semana es un aliciente para afrontar positivamente este duelo y los que vendrán. El Real Madrid se muestra como un equipo fortalecido, enderezado y con la mira de estirar el invicto de cuatro triunfos consecutivos, su mejor racha.

Vivo en las tres competiciones y en su mejor momento, Solari pondría a su mejor once con la vuelta de Thibaut Courtois al arco, quien se reecontrará su su afición. Marcelo, Nacho y Odriozola podrían ser novedades al igual que Casemiro. Vinicius y Lucas Vásquez por los extremos y Karim Benzema, con el momento más dulce en la temporada, cerrarían el tridente. Marcos Llorente e Isco quedaron fuera por lesión.

"Todos los jugadores piensan en el equipo y todos están implicados en este momento, es lo que se ve en entrenamientos y partidos. Tenemos el foco puesto en un momento de la temporada al que llegamos muy bien", dijo Solari.

Real Madrid vs Atlético de Madrid: Rojiblancos defenderán el segundo lugar

En tanto, el Atlético de Madrid que ya sabe lo que es ganarle esta temporada al Madrid (4-2 en la Supercopa de Europa), ha mantenido un regular nivel que le ha permitido seguir peleando en Champions y la Liga, palmo a palmo con el Barcelona. Sin embargo no llega en su buen momento, puesto que, perdió contra Betis y cortó una racha de 19 partidos de competición oficial son perder.

Aunque en el Wanda Metropolitano ha sido invencibles esta temporada con nueve triunfos y dos empates en Liga, tres victorias en Champions y un empate 3-3 contra Girona que lo eliminó de la Copa del Rey. Jan Oblak con sus impresionantes atajadas y Antoine Griezmann como goleador, aparecen como los emblemas que comandarán el equipo en el derbi madrileño.

Koke, Diego Costa y Stefan Savic serán las bajas del ‘Atleti’ para este encuentro, mientras que Diego Godín y Saúl Ñíguez están recuperados y recibieron el alta médica. Álvaro Morata, flamante fichaje del rojiblanco, se estrenará ante su exequipo en su nueva casa.

"Nosotros buscamos siempre imaginarnos la mejor imagen del rival y hemos preparado el partido en consecuencia de esa imagen que tenemos de ello. Bien. En los partidos anteriores que hemos disputado hemos tenido buen juego en casi todos, ha faltado más profundidad y verticalidad en el partido con el Betis y esperamos poder encontrarla mañana”, comentó Simeone.

Real Madrid vs Atlético de Madrid: posibles alineaciones EN VIVO ONLINE por Liga Santander

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Bale y Benzema.

Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Godín, Lucas; Saúl, Thomas, Rodrigo, Correa o Vitolo; Griezmann y Morata.

