Flamengo: Vinicius Jr lanzó mensaje conmovedor tras la tragedia

Presente siempre. El joven futbolista brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr, lamentó lo sucedido con un incendio que ha generado al menos 10 muertos en un centro deportivo del Flamengo; club que lo vio nacer futbolísticamente.

"¡Qué noticia tan triste! ¡Oremos por todos! Fuerza, fuerza y fuerza", posteó Vinicius en sus redes sociales. Asimismo, el extremo 'merengue' añadió una imagen negra con el escudo del Flamengo y una leyenda que decía: "Sólo de recordar los días y noches que pasé en el centro de entrenamiento, se me pone la carne de gallina. Todavía no me lo puedo creer, pero recemos por todos. Que Dios bendiga a las familias de cada uno".

Vinicius Jr llegó al Real Madrid el pasado verano tras ser fichado por el equipo 'albo' en enero del 2018 por 45 millones de euros, procedente del Flamengo, su club formativo que ahora ha sufrido una de las peores tragedias en su trayectoria institucional.

Al menos diez personas murieron en el incendio de unas instalaciones del 'mengao' en que funcionaban como alojamiento de jóvenes atletas de las categorías base.

'Vini' se ha criado futbolísticamente en estas instalaciones (en Ninho do Urubu) desde los 9 años. En 2010 entró en las inferiores del Flamengo donde fue superando etapas y pasó por todas las filiales hasta llegar al equipo Sub 20, con 16 abriles. En el 2017, el 'canarinho' debutaba con el primer equipo jugando 10 minutos contra el Atlético Mineiro.

Después de su ansiado debut, Flamengo le hizo contrato hasta el 2022 y una cláusula de rescisión de 45 millones de euros; cantidad que pagó el Real Madrid para hacerse con sus derechos.