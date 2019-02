Miguel Ángel Russo habló sobre si Christian Ramos llega a Alianza Lima

En los últimos días Christian Ramos empezó a sonar en Alianza Lima luego de que el Al Nassr informará que el defensa peruano no estaba en sus planes. La salida de la 'Sombra' se debería a que no logró llenar las expectativas del club árabe donde apenas jugó 10 partidos.

Christian Ramos estuvo cerca de siete meses en el Al Nassr, su llegada al fútbol árabe se produjo luego de su participación en el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana. La 'Sombra' llegó al equipo saudí proveniente del Tiburones de Veracruz.

Tras su salida del Al Nassr, Ramos sostuvo: "Volver al fútbol peruano es una opción para mí porque todavía no se cierra el libro de pases, pero eso lo está manejando mi representante. Hoy voy coordinando con él a ver qué posibilidades hay, ya sea en Perú o Estados Unidos. Eso lo tendré que ver en estos días pero, si se da el tema de regresar a Perú, tiene que ser un equipo que tenga Copa Libertadores porque quiero seguir mostrándome y estar en la selección", para ATV+.

Alianza Lima: ¿Qué tal real era esa versión de que Christian Ramos pegaría la vuelta a Matute?

Alguien que podía despejar estas dudas de la hipotética llegada de Christian Ramos a Alianza Lima era Miguel Ángel Russo. El técnico 'blanquiazul' habló sobre el defensa central de 30 años que ha quedado como jugador libre tras su paso por la Pro League de Arabia Saudita.

El DT argentino no negó que sigue a Christian Ramos y sobre él detalló que tiene una buena impresión. Sin embargo, aseguró no tenerlo en sus planes para reforzar el plantel aliancista. "No sé de donde salen las informaciones (sobre la llegada de Ramos)", recalcó para RPP.

PUEDES VER Christian Ramos: Esta es la situación del defensa peruano en Arabia Saudita

Muy aparte de esto, fue abordado si e gustaría contar con el defensa peruano. Russo fue cauto y no dio mayores luces y elogió a Christian Ramos, "Es un jugador de selección, un jugador importante".