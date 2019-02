“Me gusta que Cueva llegue a Santos”

La tranquilidad y la mesura que muestra Ricardo Gareca no refleja la pesadilla que ha vivido la Federación Peruana de Fútbol en los últimos meses, tras la detención del presidente Edwin Oviedo. Tampoco existe la preocupación que quizás debería existir en un técnico que cerró el 2018 con dos derrotas en casa, lo que opacó de alguna manera la clasificación después de 36 años a un Mundial.

Nada parece alterar los planes y el optimismo del ‘Tigre’, quien conversó con La República del plan de la Bicolor con miras a la Copa América y se pronunció sobre la vuelta de algunos mundialistas al torneo local, así como el cambio de equipo de otros.

En los dos últimos amistosos (ante Ecuador y Costa Rica) quedó la impresión de que ya los equipos tienen estudiado a Perú. ¿Se está preparando algún plan para no pasar por lo mismo?

Creemos que no. Estamos en las condiciones de ser una selección que supere los obstáculos que se nos pueda presentar. El partido que menos nos gustó fue ante Ecuador porque ahí no tuvimos ocasiones, ellos nos controlaron. Ante Costa Rica fue diferente, creamos situaciones de gol.Me dejó tranquilo el rendimiento.

¿ Cree que es un exceso que futbolistas y dirigentes afirmen que estamos en condiciones de ganar la Copa América 2019?

Considero que debemos de ser muy prudentes. El primer objetivo de la selección nacional es lograr clasificar a la siguiente en fase, no podemos aventurarnos en nada, ni pronosticar nada.

¿Le sorprende que los futbolistas peruanos no hayan emigrado a ligas competitivas?

Yo creo que están en ligas competitivas, por ahí no están en las mejores ligas, pero están en ligas competitivas . Deseamos verlos en las mejores ligas del mundo, pero están compitiendo y eso es lo más importante. Estamos conformes.

¿Están priorizando el tema económico?

Esas son decisiones personales, pero me gustaría que prioricen lo deportivo.

¿Hizo bien Christian Cueva en llegar al Santos?

He hablado con Cueva. Me gusta que llegue a Santos, como también me hubiera gustado que esté en Independiente porque Argentina es muy competitiva , pero Brasil también. A él siempre lo buscan de grandes equipos y eso es importante, que sigue manteniendo el nivel de exigencia. Lo que deseamos es que tenga una continuidad de dos años en un mismo equipo

Por gustos futbolísticos, muchas veces Cristian Benavente no fue convocado a la selección. Ahora que está en la liga de Egipto ¿se aleja de un posible llamado?

No. Pero tendrá que mejorar el rendimiento que tenía en Bélgica. Ahora en Egipto, según la información que tenemos, está entrando en el segundo tiempo. De pasar de titular a estar en el segundo tiempo, no es un buen avance. La liga egipcia es desconocida para nosotros. Nos hubiera gustado que la decisión sea otra.

Paolo Guerrero está muy cerca de volver a jugar. Sin embargo, ¿preocupa que no se haya encontrado un reemplzante pensando en el futuro?

Nosotros hemos encontrado reemplazante, hemos rendido como selección con buenas actuaciones. La características de Paolo son diferentes, es difícil encontrar uno igual.Nos tranquiliza y alegra que esté de regreso.

¿ Le preocupa que Jefferson Farfán esté volviendo a aparecer en las páginas de espectáculos?

No. Creo que Jefferson está muy metido. Nosotros en su momento veíamos que deportivamente no estaba enfocado como debía estar, pero transcurrido un tiempo y él volvió a ser el mismo (deportivamente) y fue fundamental en los objetivos que nos trazamos. No creemos que él se distraiga. Creemos que está en un buen momento mental y futbolístico.

Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal ya presentaron a su plantel 2019. ¿Qué opina de ellos?

Alianza Lima cambió de técnico, ahora está Miguel Ángel Russo, un técnico de mucha jerarquía. Lo de Sporting Cristal, han cambiado de técnico y está viviendo un momento muy particular, difícil. A mi entender se han tomado decisiones equivocadas . La ‘U’ ha mantenido a su cuerpo técnico y se ha reforzado de la mejor manera.

¿Conversó con el profesor Miguel Ángel Russo para que Pedro Gallese llegue a Alianza Lima?

Sobre el arquero no. Conversé con él previo a que tomara Alianza porque quería consultar algunas cosas, tengo un buen diálogo con él por la amistad, pero el tema de Gallese no hemos hablado.

El técnico de la Sub-20 Daniel Ahmed afirmó que el Sudamericano sirvió para la evolución de los futbolistas. ¿No era el momento para competir?

Coincido con Ahmed. Vemos que hay muchachos que están en consideración nuestra y que en un futuro van a estar en la selección. Todos esperan más, hasta ellos. Pero yo no vi que nadie lo pasara por encima a Perú. No se dieron los resultados, pero varios jugadores abastecerán a la selección mayor.

Las críticas se dan porque en dos años de trabajo no se observó una idea de juego

Yo creo que la selección si tiene una idea de juego, que guste o no es otro tema, pero hay una idea de juego y bien definida.

¿ Qué pasó con esos futbolistas que llegaban con cierta jerarquía y no colmaron las expectativas?

Los muchachos entregaron todo, las cosas no se dieron. Observé buenos rendimientos y jugadores muy interesantes, que en un corto y mediano plazo serán jugadores de selección mayor.

¿Por qué se apartó al psicólogo Marcerlo Márquez, quien fue pieza clave en la clasificación al Mundial?

Son decisiones personales. Lo fundamental son los jugadores. Él formó parte de un equipo y tuvo su importancia, pero acá lo fundamental fue lo que hicieron los juagadores dentro del campo de juego. Se tomó una decisión, creemos que es lo más conveniente para este momento y esta nueva etapa que se viene en la selección.

¿Siente que hubo algún cambio con el ingreso de Aguntín Lozano en lugar de Edwin Oviedo como presidente de la FPF?

Se intentará continuar con lo mismo, hay que darle tiempo a Lozano. Él tiene las mejores intenciones. Desde lo que escuché, tiene la idea de no cambiar nada, sino ir mejorando. Lo escuchamos con mucho optimismo y con el deseo de que la Federación Peruana de Fútbol siga avanzando.

¿ Cuál es su sentir por el caso de Edwin Oviedo?

Lo de Oviedo fue un golpe. Un presidente que desde su gestión hizo volver a una selección a un mundial luego de 36 años y ahora le toca vivir esto. Hay otro presidente y ese cambio no se asumió por una elección, sino porque Oviedo está preso. Todo lo que tuvo que ver la gestión de Edwin Oviedo en el aspecto dirigencial en la Federación fue muy bueno. Deseo que se aclare todo el panorama a favor de él. Yo opino de la parte dirigencial, que es lo que conozco. No puedo opinar de su lado personal y empresarial, sería irresponsable, eso lo verá la justicia.

Claudio Pizarro volvió a anotar. ¿Sigue teniendo alguna chance para convocarlo?

Es de admirar a un excelente profesional como él. Respecto a la selección nunca le he cerrado la posibilidad a nadie, pero estamos hablando de una persona cercana a los 40 años , son excepciones que se dan en el fútbol. Lo de Claudio es admirable. ❧

Perú enfrentará a Colombia antes de la Copa América