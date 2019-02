Santos recordó el paso de Ramón Mifflin por el club [FOTO y VIDEO]

A través de su cuenta de Twitter, Santos recordó el exitoso paso de Ramon Mifflin por el club, al que defendió en la temporada 1974-75 y en la que compartió vestuario con 'O rey' Pelé.

Después de semanas de incertidumbre, Christian Cueva realizó su tan ansiado cambio de equipo. Luego de desligarse de Krasnodar, club en el que afirmó no sentirse cómodo, Independiente parecía ser el destino del peruano, sin embargo inconvenientes respecto a las pretensiones de 'Aladino' hicieron que el 'Rey de Copas' le bajara el dedo.

'No vamos a empeñar el club por un solo jugador' dijo Ariel Holan, entrenador del 'rojo' luego que se rompieran las negociaciones. Pasaron las horas y Cueva arribaba a Brasil, el interés de Santos por ficharlo era real, además que el DT del cuadro blanco, Jorge Sampaoli, realizo el pedido a la directiva.

Você sabia? O primeiro peruano a jogar no Santos FC em toda a história foi o meia-atacante Ramon Mifflin. Ele defendeu o alvinegro praiano nos anos de 1974 e 1975, depois partindo para o New York Cosmos a pedido do Rei Pelé. 🇵🇪 pic.twitter.com/9rBdVrcB0s