¿Roberto Siucho puede jugar por la selección de China?

El volante nacional Roberto Siucho se integró al Guangzhou Evergrande de la Superliga de China, proveniente de Universitario de Deportes. El pase del futbolista a uno de los conjuntos más importantes del país asiático dejó contentos al jugador, a su exclub y a su nuevo equipo, pero por una razón más que solo por su accionar en el campo de juego.

Resulta que Roberto Siucho tiene ascendencia china, puesto que su abuelo nació en la ciudad de Dachong, en el condado de Xiangshan, Guangdong. Sin embargo, esto no es suficiente para que pueda ser registrado como jugador local para esta temporada, ya que los trámites toman mucho tiempo. En ese sentido, la temporada 2020 será clave para el futuro del exjugador 'crema'.

La idea es que Roberto Siucho pueda ser inscrito como jugador local para el próximo año. Además, la nacionalización de Siucho tendría como agregada la posibilidad de ser convocado a la selección de China.

El equipo nacional de China inició hace unos años un proyecto en el cual buscan, por todo el mundo, jugadores que puedan nacionalizar con rapidez para que de esa manera se pueda aumentar el número de extranjeros en el equipo. Roberto Siucho cumpliría con las condiciones que la selección de China requiere.

Siucho fue convocado por la selección peruana para los partidos amistosos de Croacia e Islandia, pero no jugó ninguno de los dos encuentros. Además, también representó a la escuadra peruana en las categorías sub 17 y sub 20.