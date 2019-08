Christian Cueva: Universidad San Martín recibirá dinero por traspaso del jugador a Santos 

El gerente deportivo de la Universidad San Martín , Álvaro Barco, confirmó este jueves que el club 'santo' recibirá un porcentaje por el pase de Christian Cueva al santos de Brasil que ayudará mucho en las arcas de su institución.

"No sé todavía los términos de la operación, pero por los derechos de solidaridad recibiremos el 5% de la transferencia", dijo el gerente en entrevista con Radio Ovación.

Santos de Brasil ya presentó oficialmente en su redes sociales a Christian Cueva especificando que el peruano estará a préstamo hasta enero del 2020, luego arrancará su vínculo definitivo con el 'Peixe' hasta el 2022.

Christian Cueva é o novo reforço do Peixe! O meia, que estava no Krasnodar, da Rússia, assinou contrato por empréstimo até o dia 30 de janeiro de 2020. Na sequência, o peruano terá vínculo definitivo com o Santos de 31 de janeiro de 2020 até o fim de 2022. #BienvenidoCueva pic.twitter.com/oXU7267lnH