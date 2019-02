Pierre da Silva jugaría en Atlético Paranaense, vigente campeón de la Copa Sudamericana

Christian Cueva, Miguel Trauco y Paolo Guerrero no serían los únicos jugadores peruanos que militarán en el Brasileiro, pues este jueves se conoció que Pierre da Silva dejaría las filas de Orlando City para integrar nada menos que al vigente campeón de la Copa Sudamericana, Atlético Paranaense.

De acuerdo con el diario deportivo ‘Globoesporte’, el juvenil estadouninse-peruano de 20 años, sería cedido a préstamo por el club de la Major League Soccer, donde apenas jugó en tres partidos oficiales.

Incluso, Pierre da Silva compartió mediante sus redes sociales la fachada del centro de entrenamiento del ‘huaracán’ (CT del Cajú), donde estaría pasando las pruebas médicas y físicas para cerrar el vínculo que lo uniría al equipo del Brasileirao.

De concretarse, el excompañero de Yoshimar Yotún buscará un puesto en el equipo titular dirigido por Rafael Guanaes, donde disputará el Brasileirao y la Copa Libertadores, luego de adueñarse de la Sudamericana en su última edición.

Da Silva, de ascendencia brasilera por su padre y peruana por su madre, pasó por la escuadra brasilera Santos cuando empezaba su carrera deportiva. Para luego pasar al grupo B del Orlando City. El 2018 tuvo un fugaz paso por el Saint Louis FC, en la Segunda División de Estados Unidos.

Y si bien, es un jugador que fue observado por Ricardo Gareca como una posibilidad para la Selección Peruana, el delantero actuó en la escuadra de Estados Unidos en la Copa del Mundo sub-17.

Looks like Orlando City’s Pierre Da Silva will be joining partner club Atletico Paranaense on loan #OCSC pic.twitter.com/5AhB471oZC