Alberto Rodríguez sobre Sporting Cristal: "Me formé ahí, jugué ahí, pero no soy hincha"

Dura confesión de Alberto Rodríguez a puertas de iniciar una nueva temporada con Universitario de Deportes. El defensa central en una reciente entrevista habló sobre su actual situación en tienda ‘crema’. Además, reveló que guarda una gran cariño a Sporting Cristal, aunque no es hincha del club rimense.

En conversación con ‘Fox Sports Perú’, Alberto Rodríguez habló sobre su renovación con Universitario de Deportes, y no ocultó su agradecimiento con la directiva y el cariño de la hinchada.

“Obviamente uno siempre quiere estar en un club que te den la confianza, más allá que en este caso personalmente me tocó vivir (la lesión), es una manera de agradecer no solamente a la dirigencia; sino al club, a los hinchas por más que haya tenido un pasado de donde salí, que fue el Cristal, creo que el hincha de Universitario reconoce el trabajo, no solamente mío, sino de todos...", aseguró el 'Mudo'.

“Muchos creen que soy hincha de Cristal, la verdad que no soy hincha, pero el cariño no se va a olvidar. Salí de ahí, jugué menores de ahí, normalmente en los equipos que he estado hay un cariño siempre...”, lanzó el defensa mundialista con la selección peruana.

el 'Mudo' tuvo dos etapa vistiendo la casaquilla 'celeste'; del 2002 al 2006, y las temporadas 2015 - 2016. Con el cuadro 'bajopontino' ganó dos torneos nacionales: 2002 y 2005.

Respecto a su presente en Universitario de Deportes, el defensa central ‘crema’ sostuvo que el cuadro dirigido por Nicolás Córdova siempre está para pelear títulos, y recalcó que el año pasado no se dieron las cosas.