Miguel Ángel Russo: “La historia de Alianza Lima es muy grande”

Día de confesiones. Este miércoles el técnico de Alianza Lima, Miguel Ángel Russo ofreció una conferencia de prensa tras los entrenamientos matutinos del club victoriano como parte de su pretemporada para afrontar la Liga 1 -2019 y Copa Libertadores. El estratega argentino conversó sobre varios temas: el VAR, Dylan Caro y Brian Sarmiento como fichajes, y cómo peleará los partidos.

Primero, el técnico ‘blanquiazul’ despejó las dudas respecto a las contrataciones en tienda victoriana, donde desmintió la llegada de dos refuerzos. “Yo no los he pedido, es un tema de representantes, pero no estoy informado sobre esas incorporaciones (sobre Dyran Caro y el argentino Brian Sarmeinto”, manifestó en conferencia de prensa.

Sobre el juego que presentará Alianza Lima en la presente temporada, Miguel Ángel Russo expresó: “La historia de Alianza es muy grande. Ya tiene una identidad y una idiosincrasia. Respeto todo eso, pero esto es fútbol profesional y se va acomodando a todo”, apuntó el estratega de 62 años.

Además. Acotó que “la forma de jugar depende del nivel de los jugadores, tenemos que adaptarnos también a cómo son los rivales, a lo que proponen”, indicó.

Sobre la implementación del VAR en la Liga 1 del fútbol peruano, el DT argentino vio con buenos ojos la llegada de la tecnología pues traerá justicia”. “Nos costará adaptarnos, pero traerá justicia. Creo que es una buena medida”.