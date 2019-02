¿Por qué Uribe no es DT de Cristal? En Fox Sports revelaron que está vetado [VIDEO]

Sporting Cristal se encuentra sin director técnico a puertas de la Liga 1 – 2019 tras la sorpresiva salida de Alexis Mendoza. En tienda ‘rimense’ han empezado a sonar varios nombres para suplir a estratega colombiano y uno de ellos fue el de Julio César Uribe. Sin embargo, en Fox Sports Perú ven lejana esta posibilidad sosteniendo que el ‘Diamante’ se encuentra vetado en el club celeste aún cuando una de las tribunas del Alberto Gallardo lleva su nombre.

La información sobre por qué el ex mundialista con la selección peruana no tomaba el buzo de Sporting Cristal llegó luego de que Peter Arévalo iniciara el debate dejando entrever que había un veto contra su compañero.

“¿Por qué Sporting Cristal no echa mano de Julio César Uribe? Tanto que dicen miramos adentro. Señores hay un técnico nacional, capacitado y que además ‘vivió’ de Sporting Cristal como es Julio César Uribe. La verdad que no entiendo, ¿por qué no dirige?, ¿está vetado Julio César Uribe? ¿Alguien lo vetó a Julio César Uribe?”, dejó abiertas las interrogantes el mencionado periodista.

Acto seguido, Alan Diez respondió: “Yo creo que sí, yo creo que sí te vetaron”, dirigiéndose al ‘Diamante’ que estaba presente en la mesa de conducción.

El ‘Diamante’ no ocultó que es consciente de que no es del agrado de la directiva ‘rimense’ y que esa decisión la sume como corresponde. “Sé perfectamente las razones por las que no se dan de repente las situaciones y asumo como corresponden...”, respondió el ex seleccionado peruano.

Por otra parte, otro nombre que empezó a dar vueltas en Sporting Cristal es la del argentino Claudio Vivas que ya fue técnico celeste en el 2013.