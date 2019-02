Pedro Aquino: "Perú puede llegar a la final de la Copa América"

El volante Pedro Aquino, que ha redondeado buenas actuaciones en los últimos encuentros jugados con la selección peruana, aseguró que la ‘bicolor’ está para grandes cosas en la Copa América Brasil 2019.

Según considera, la escuadra nacional, bajo el mando de Ricardo Gareca, ha logrado cambiar la alicaída imagen que proyectaba frente a sus rivales y se ha labrado un ‘respeto importante’.

“Ahora se espera muchas cosas de la selección peruana. Nos hemos ganado un respeto importante en todos los países”, dijo Pedro Aquino. En ese sentido, dijo “estar seguro” de que se puede llegar a la final de la Copa América Brasil 2019.

“Nosotros nos la tenemos que creer para poder llegar de la mejor manera y lograr cosas importantes”, agregó el también volante del León de México en una entrevista que dio para RPP. El jugador, hoy por hoy, atraviesa un período de recuperación debido a una osteopatía dinámica de pubis.

Sobre su estado físico, indicó que aún no sabe cuándo estará al 100% para volver a las canchas. “Todavía no me dicen, no hay un tiempo definido, pero espero volver lo más pronto posible”, dijo el joven elemento de la selección peruana.

Según se pudo conocer, la lesión que aqueja a Pedro Aquino toma entre 5 a 6 semanas de recuperación, por lo que su convocatoria para los próximos partidos de la ‘blanquirroja’ no está asegurada.