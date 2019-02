Ariel Holan sobre Cueva: “Cada día aumentaba 200 mil dólares más” [VIDEO]

Un nuevo dardo para Christian Cueva del que pudo ser su técnico en Independiente. Ariel Holan que había solicitado la contratación del mediocampista peruano envió una nueva crítica sosteniendo que cada día que se negociaba su llegada se incrementaba su salario en 200 mil dólares más.

El técnico del ‘Rey de Copas’ no pudo ocultar su disgusto tras la la caída del pase de Christian Cueva que fue un pedido explícitamente de él para reforzar el mediocampo del cuadro 'Rojo'.

“Cómo entrenador me hubiera encantado tener a Cueva, pero todos los días eran 200 mil dólares más y eso no lo podía permitir. No era una buena contratación para Independiente”, fue lo que declaró para el programa radial ‘Siempre Rojo’.

Holan aparte de ser técnico de Independiente, también juegan un papel importante en los intereses del club ya que es socio. El técnico argentino subrayó que no podían desembolsar la cantidad de dinero que pedía el mediocampista de la selección peruana ya que tenía que cuidar los intereses del club.

“Yo tengo que defender los intereses de Independiente. Nadie me va a correr por izquierda ni derecha. Mientras yo sea el DT, locuras no se van a hacer. Como socio me importa que podamos resolver cuestiones económicas que hace 30 años no se podían resolver”, apuntó el DT.

