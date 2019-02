Alejandro Hohberg: 'Agradezco a los hinchas por una noche muy linda'

Hace poco más de un mes, Alejandro Hohberg rompió el mercado tras fichar por Universitario luego de dos temporadas exitosas con el clásico rival, Alianza Lima, club con el que incluso obtuvo el Campeonato Descentralizado 2017 y ser goleador de los íntimos el año anterior.

El 'enano' es consciente que tiene una mayor responsabilidad por el club del que viene, por eso agradeció el recibimiento que tuvo en la Noche Crema, donde fue uno de los más aplaudidos de la velada junto a Jose Carvallo y Jerson Vasquez.

“Quiero agredecer al hincha por el otro día, fue una noche muy linda, se volvió a ganar la “Noche Crema” luego de muchos años. Me sentí cómodo y quiero decirles que vamos a pelear todo en el año”, indicó un emocionado Hohberg a una cadena nacional.

“Me dieron una buena bienvenida para que esté cómodo y me hicieron saber a dónde he llegado. Sé la responsabilidad que tengo” agregó.

Hohberg admitió su satisfacción por la reacción de la hinchada crema, pues se esperaba que un sector expresara su rechazo por la procedencia del jugador “Me puso contento que me reciban así. Ahora yo tengo que responder a las expectativas y a la gente. Trataba de no pensar mucho en eso, solo en entrenar bien, conocer a mis compañeros y entender lo que quiere Nicolás Córdova de mí. Me agradó mucho cómo me recibieron”.

El delantero de ascendencia uruguaya admitió que posee una buena relación con Nicolas Cordova, con quien se comunicó antes de fichar por Universitario “Fue lo más clave para mí. Siempre es importante que el DT muestre interés y sienta que puedes encajar bien. Me agradó que se mantuvo la base del equipo y que han fichado buenos jugadores”, sentenció.