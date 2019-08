Emilio Choy: “Me gustaría correr en África”

Emilio Choy siempre anheló ser el orgullo de su familia. Añoraba brindarles una alegría al graduarse como ingeniero mecánico, pero la vida la permitió adelantar la celebración. Y es que a sus cortos 20 años logró uno de sus sueños: competir en el Rally Dakar 2019. El piloto nacional se dejó llevar por su pasión y decidió debutar en el rally, la carrera automovilística más difícil del mundo.

El subcampeón nacional en el cross country lo afrontó con madurez y logró ubicarse entre los diez mejores en la categoría de cuatrimotos, siendo el mejor peruano en esta competencia. Con ello, Emilio no solo es el orgullo de su familia, sino ahora de todo el país.

¿Con qué objetivo partiste a tu primer Dakar?

Este Dakar lo tomé con muchísima ilusión y alegría porque era mi debut. Mi objetivo siempre fue llegar a la meta. Poco a poco se fueron dando los resultados. En un momento entramos al top ten, algo muy gratificante para mí y ser el mejor peruano nunca me lo esperé. Todo esto es como una sorpresa.

¿Cuál crees que ha sido el secreto para alcanzar este logro?

El Dakar es una maratón, una carrera de largo aliento, tienes que marcar tu estrategia desde el primer día. Mi estrategia fue ser conservador, cuidar la moto, cuidarse uno mismo. Llegar a cada etapa de día, todos los días llegábamos muy temprano al campamento. Hemos ido a un ritmo muy conservador. La moto llegó impecable.

De todas las etapas, ¿cuál fue la más complicada?

La etapa 5, la moto no tenía asistencia. El mecánico no podía participar y yo mismo tenía que solucionar algún problema. Llegué a Arequipa con las justas, el embrague a punto de romperse, casi nos quedamos en las dunas de Ilo que estaban muy difíciles. El cilindro de la moto llegó sin aceite a punto de romper motor. Físicamente también hubo un desgaste, llegó un momento que tuve que parar y tomar agua y energizantes.

Alguna anécdota...

En la noche previa a la partida simbólica, dejé prendido el sistema de navegación y eso siempre se desconecta porque se gasta la batería, pero me olvidé. Cuando llegué al parque cerrado la moto no prendía y me faltaban tres minutos para pasar por el podio de la largada. Me pasaron mil cosas por la cabeza, felizmente un compañero de cuatrimotos me ayudó. Me puse nervioso al comienzo, pero ya luego se me pasó.

¿Tuviste la oportunidad de compartir con pilotos reconocidos?

Todos los pilotos de mi categoría nos llevábamos muy bien, hablábamos mucho, todos me han felicitado. Muchos se han quedado sorprendidos de que a mi corta edad haya corrido un Dakar y ubicarme en un top 10.

Dejaste la valla muy alta para los próximos debutantes.

(Risas). La verdad es que pienso que sí, ahora será más difícil para ellos. Para mí, el Dakar no es un sueño, sino una obsesión. Ahora mi objetivo es correr todos los años un Dakar, sin importar en qué parte del mundo se lleve a cabo.

¿Qué le dirías a la gente que confió en ti?

Tengo que agradecer a las marcas que confiaron en mí. Ellos apostaron por un joven sin experiencia, no como otras empresas que desconfiaron de mi talento y de lo que podía hacer. Sería muy interesante conseguir más auspicios porque nosotros debemos ir a competir y no a pasear en el Dakar. Teniendo un buen respaldo económico podemos acercarnos a los pilotos tops. Ya estamos en un nivel competitivo, solo faltaría conseguir un poco más de auspicio.

¿Qué te costó más sacrificar para correr el Dakar?

Tener disciplina y es difícil tenerla a mi edad. Sin exagerar en el 2018 habré salido cinco veces con mis amigos. No importaba sacrificar ello y otras cosas, con tal de cumplir mi sueño de estar en el Dakar.

¿Qué se viene para Emilio Choy?

Este año vamos a concentrarnos en ir a tratar de correr al extranjero. He hecho un montón de amigos de Argentina y me han invitado para correr Ruta 40, son cinco días en ese país muy duros. Me gustaría ir a correr a África, Marruecos, eso me llama mucho la atención.

La familia es pieza fundamental en tus logros...

Quiero agradecer a mi papá que estuvo conmigo, esperándome en los campamentos. A mi hermano que me ayudó mucho porque ordenaba mis cosas. A Ronald, mi tío hizo un trabajo espectacular, me ayudó en la logística. A los chicos porque han sido varios meses de trabajo en el taller para que la moto esté en las mejores condiciones. Una moto ciento por ciento confiable, con muy pocas fallas en la ruta, gracias a ellos.