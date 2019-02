Venezuela vs Argentina Sub 20: Adolfo Gaich se hizo presente con un doblete [VIDEOS]

Adolfo Gaich apareció por partida doble en el Venezuela vs Argentina, partido que se juega en 'El Teniente' de Rancagua por la tercera jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub 20. El atacante de la 'Albiceleste' convirtió un doblete y el video de los dos goles fue subido a YouTube.

En primera instancia, cuando el reloj marcaba los 58 minutos del segundo tiempo, la selección argentina llegó al área de su similar de Venezuela a través de un pelotazo y el encargo de controlar el esférico fue Adolfo Gaich, quien utilizó su fuerzo física para sacar un remate con su pierna derecha y poner el 1-0.

No obstante, el goleador de la 'Albiceleste' no paró con su racha y, como se puede ver en el clip que se subió a YouTube, aprovechó un buen centro de Gonzalo Maroni para conectar la pelota con la cabeza y poner el segundo en su cuenta personal a los 64 minutos. Adolfo Gaich volvió a darle vida a Argentina en el Hexagonal final del Sudamericano Sub 20.

Venezuela vs Argentina Sub 20: así fue el primer gol de Adolfo Gaich en el partido por el Sudamericano 2019

Venezuela vs Argentina Sub 20: mira el segundo gol de de Adolfo Gaich en el partido por el Sudamericano 2019