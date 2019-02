La U de Chile es una prueba de fuego para Melgar

La historia y los antecedentes no juegan. Hoy serán once contra once desde las 6.30 de la tarde en la cancha del estadio Monumental Arequipa de la Unsa. Melgar recibe a la U de Chile con el compromiso de reivindicarse de actuaciones pasadas y resultados adversos.

Nicolás Oroz y Jimmy Martínez son la manija del equipo “mapocho”.

Su desenvolvimiento en el mediocampo es rápido, desequilibrante, tienen el pase preciso para que sus delanteros, de muy buena talla como López, Ubilla o Parra, puedan hacer los goles. Otro jugador de cuidado es el panameño Torres, quien está en la delegación chilena.

El equipo de Kudelka, según analistas deportivos de Chile, no ofrecerá ataque desde el arranque. Va a esperar. Va a mantener poblado el mediocampo y analizará, sobre todo, la salida de los laterales melgarianos. Fue uno de los puntos flojos de los rojinegros ante Independiente del Valle.

La función que deben cumplir hoy Alexis Arias y Nicolás Freitas es muy importante. El primero tiene marca pero también ataca y hasta hace goles. De la actualidad del uruguayo se sabe poco pero se anticipa que por su zona los rivales no pasarán con el balón.

Kudelka tiene varios meses de trabajo con la U de Chile, Pautasso apenas un mes. Sin embargo, hoy en el Monumental de Arequipa estarán once contra once en la cancha y todo puede pasar.