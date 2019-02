Ariel Holan sobre Cueva: “Tampoco vamos a pagar lo que el club no puede” [VIDEO]

¡No piensan pagar un valor excesivo!. La llegada de Christian Cueva al Independiente de Avellaneda se enfrió en los último días. Esto, a raíz de que el peruano no fue claro en la parte económica del contrato, teniendo que existe una diferencia salarial de 1 millón de dólares más respecto al pre acuerdo entre jugador y club.

Ahora, Ariel Holan, técnico del ‘Rey de Copas’ y responsable de que el peruano esté en los planes del club argentino aseguró que no piensan pagar un precio que no es accesible.

“El tema de Cueva, ya tampoco vamos a pagar lo que el club no puede pagar. Vamos a seguir con esa tesitura y tenemos oras alternativas”, indicó a la prensa deportiva de Argentina el último domingo.

Los medios locales le preguntaron si se había truncado la llegada del mediocampista de la selección peruana al Independiente. Holan aseguró que la negociación sigue en pie aunque y remarcó que no desembolsarán grandes cantidades de dinero.

“No, no está caido el pase, pero si todos los días cambian de ecuación económica, no tienen un tope para invertir, y si ese tope se pasa, nosotros no tenemos que seguir más allá de los resultados puntuales con el balance positivo en los números; porque nos costó mucho llegar a esta situación y la vamos a defender con dientes y uñas y así no vamos a pagar cualquier cosa", indicó Ariel Holan.

Se sabe que este lunes el tema de Christian Cueva y el Independiente se definirá, su traspaso del Krasnodar juega los minutos de descuentos.