Emiliano Sala: búsqueda y últimos detalles sobre el hallazgo de su avión | En directo

Actualización

11:17 a.m. La hermana de Emiliano Sala se pronunció tras el hallazgo del cuerpo en el avión en el que viajaba el futbolista argentino y envió un desgarrador mensaje a través de redes sociales.

"Te amaré por siempre", escribió Romina Sala en francés en su cuenta de Instagram.

11:00 a.m. Tras el hallazgo de un cuerpo en el avión de Emiliano Sala, la Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos informó que la familia del futbolista argentino quiere que se recupere los restos de la persona encontrada al interior de la aeronave.

Información Previa

Luego que se hallara en las profundidades del Canal de la Mancha, el avión en el que viajaba el futbolista del Cardiff, Emiliano Sala, desaparecido desde el pasado 21 de enero, los investigadores de su caso confirmaron que se localizó un cuerpo al interior de la aeronave.

Update: AAIB investigation into the loss of light aircraft N264DB https://t.co/nlUR7G0fyZ pic.twitter.com/88z6YjOBgP