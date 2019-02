Quevedo se queda en La Victoria

Kevin Quevedo se ilusionó con la posibilidad que a sus 21 años podría cumplir su mayor anhelo: jugar en el exterior. El volante de Alianza Lima despertó el interés del Barcelona de Guayaquil, luego de que ambos clubes se enfrentarán en la ‘Noche Blanquiazul’. Quevedo destacó dentro del campo de juego y ello hizo que el club ecuatoriano desee contar con él.

Incluso, se pudo conocer que los ‘Canarios’ estaban dispuestos a pagar 3 millones de dólares por la compra de la carta pase del futbolista que tiene contrato con los victorianos por todo el 2019.

Sin embargo, los directivos blanquiazules han decidido que tras la participación en Copa Libertadores analizarán ofertas que lleguen para el ‘27’.

Asu vez, el técnico Miguel Ángel Russo ha conversado con el jugador y le recomendó no ilusionarse con la primera propuesta que le hagan y que siga confiando en su potencial.

Por otro lado, el volante uruguayo Luis Aguiar habló de la posibilidad de volver a La Victoria. “ En Alianza Lima no tengo chances porque el gerente deportivo (Gustavo Zevallos) no me quiere. Es raro no haber renovado en el 2017 siendo campeón”, dijo. ❧