Conoce el buque que encontró la avioneta en la que viajaba Emiliano Sala

El avión privado en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala fue encontrado este domingo en las profundidades del Canal de La Mancha, luego de catorce días de intensa búsqueda. David Mearns, uno de los especialistas que encabezó la búsqueda submarina del jugador argentino, confirmó la noticia a través de su Twitter.

“Los restos del avión que llevaba a Emiliano Sala y pilotado por David Ibbotson fue localizado temprano esta mañana por el FPV MORVEN. Como se acordó con la AAIB se trasladó el GEO OCEAN III sobre la posición que les proporcionó para identificar visualmente el avión por ROV Las familias de Emiliano sala y David Ibbotson han sido notificadas por la policía. La AAIB estará haciendo una declaración mañana. Esta noche nuestros únicos pensamientos son con las familias y amigos de Emiliano y David”, publicó David Mearns.

Wreckage of the plane carrying Emiliano Sala and piloted by David Ibbotson was located early this morning by the FPV MORVEN. As agreed with the AAIB they moved the GEO OCEAN III over the position we provided them to visually identify the plane by ROV. #EmilianoSala