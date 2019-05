Maroon 5 participó en el Half Time Show del Super Bowl 2019

New England Patriots ganó la Super Bowl y es campeón 2019 de la NFL

New England Patriots derrota a Los Angeles Rams por 13 a 3 a menos de dos minutos del final. Solo un milagro le daría la victoria a los segundos en el Super Bowl 2019 EN VIVO.

Más imágenes de la presentación de Maroon 5 (en compañía de los raperos Travis Scott y Big Boi) en el Super Bowl 2019 EN VIVO.

New England Patriots viene derrotando 10 a 3 a Los Angeles Rams. Faltan 7 minutos para el final.

Maroon 5 compartió en su red social parte de su presentación EN VIVO en el Super Bowl 2019:

Arrancó el cuarto cuarto del Super Bowl 2019 EN VIVO

Culminó el tercer cuarto del Super Bowl 2019. Los Angeles Rams vs. New England Patriots empatan 3 a 3.

Los Angeles Rams le empata el marcador a New England Patriots con gol de campo

Revive la presentación de Maroon 5 en el Super Bowl 2019

Inició el tercer cuarto del Super Bowl 2019

Comenzó el tercer cuarto entre Los Angeles Rams vs. New England Patriots.

Maroon 5 en el Super Bowl 2019

Maroon 5 ya se presenta en el Super Bowl 2019. Gran recibimiento del público. Este el set list de la presentación:

-The big game

-This love

-Sicko Mode

-Girls like you

-She will be loved

-The way you move con Big Boi

-Sugar

-Moves like Jagger

El publico enloquece con She will be loved.

Capitana Marvel: estreno trailer en la Super Bowl 2019

Además del espectacular concierto de Maroon 5 en el Super Bowl 2019, se presentó un nuevo trailer de la película Capitana Marvel. El largometraje que se estrenará en marzo sigue la línea temporal de Los Vengadores.

Culminó el segundo tiempo. New England Patriots vencen 3 a 0 a Los Angeles Rams. Ya viene Maroon 5.

A solo 2 minutos de que culmine el segundo tiempo, Maroon 5 envió un mensaje alusivo. Falta poco para que inicie su presentación en el Super Bowl 2019.

La banda Maroon 5 volvió a dejar un mensaje de Twitter a sus fans. En su publicación mencionan que ya están a solo a un tiempo de entrar al escenario.

Los New England Patriots son los primeros en abrir el marcador en el Super Bowl 2019.

Game of Thrones: estreno trailer en la Super Bowl 2019

Muchos fans esperaban el trailer de la octava y última temporada de Game of Thrones (juego de tronos), pero en el Super Bowl se mostró un spot publicitario de la cerveza Bud Light ambientada en el mundo creado por George R. R. Martin.

Arrancó el segundo tiempo del Super Bowl 2019 entre Los Angeles Rams vs. New England Patriots.

Culminó el primer cuarto del Super Bowl 2019 entre Los Angeles Rams vs. New England Patriots sin abrirse el score.

La banda de pop rock Maroon 5 dejó un mensaje corto en su cuenta de Twitter sobre su presentación en el Super Bowl: "Próximamente" se lee en la publicación en referencia al concierto que darán en breve.

Avengers: Endgame: estreno trailer en la Super Bowl 2019

Un nuevo avance de Avengers: Endgame se presentó en el Super Bowl 2019. En el video se puede ver a los superhéroes sobrevivientes del ataque de Thanos preparándose para luchar por la salvación del mundo.

Arrancó la final de la NFL entre Los Angeles Rams vs. New England Patriots.

Previo al inicio del encuentro, se rindió homenaje al activista que luchó por el derecho de los afroamericanos Martin Luther King. Su hija Bernice King fue invitada especial. Como música de fondo sonó la canción Glory de John Legend y el rapero Common. La canción trata precisamente sobre el tema y fue utilizada en la película biográfica de Luther King, Selma.

"La Emperatriz del Soul" Gladys Knight estuvo a cargo de interpretar el himno nacional de Estados Unidos.

El dúo de R&B contemporáneo Chloe x Halle se encargó de dar inicio a la ceremonia del Super Bowl interpretando America The Beautiful

Nota previa

¿No sabes cómo ver a Maroon 5 EN VIVO en el half time show del Super Bowl 2019 desde México o España? Te explicamos detalles sobre la presentación de esta banda y de los raperos Travis Scott y Big Boi, quienes también participarán en la presentación de medio tiempo en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta.

El half time show de la edición LIII (53) del Super Bowl es el más esperado por los fanáticos de los equipos que se enfrentarán en el torneo de la NFL: Los Angeles Rams vs New England Patriots. Conoce los canales que lo transmitirán EN VIVO, a qué hora iniciará y más detalles sobre el show de medio tiempo.

¿Qué significa la NFL?

La NFL o National Football League es conocida en español como Liga Nacional de Fútbol Americano, la competencia de fútbol americano profesional de los Estados Unidos más importante del mundo.

Cuando se fundó, en 1920, su título era "American Professional Football Association", el cual cambió dos años después a NFL.

Esta organización sufrió unos cambios cuando se creó la American Football League (Liga Nacional Americana) o AFL, en 1960. Sus fundadores fueron unos empresarios que habían logrado mediante esta iniciativa equiparar a la NFL en popularidad.

Ambas ligas se fusionan seis años después con el objetivo de equilibrar el fútbol americano estadounidense. Este proyecto se concretó en 1970, año en el que el enfrentamiento entre los equipos ganadores de ambas ligas (la Nacional vs. la Americana) comenzó a denominarse como "Super Bowl".

La liga que conformaron ambas entidades siguió denominándose como NFL. Se dividió en dos conferencias: La Nacional (NFC) y la Americana (AFC).

Cada conferencia está compuesta por 16 equipos que provienen de sus respectivas ligas.

¿A qué hora puedo ver EN VIVO el half time show de la Super Bowl 2019?

El Super Bowl 2019 se jugará hoy 3 de febrero a las 6:30 p.m. en Atlanta, Estados Unidos.

Si vas a ver desde otro país la competencia más esperada en los Estados Unidos donde se enfrentarán Los Angeles Rams vs New England Patriots, presta atención a los horarios:

México: 5:30 pm

España: 00:30 am (4 de febrero)

Ecuador, Colombia, Panamá, Perú: 6:30 pm

Venezuela: 7:30 pm

Argentina, Chile y Uruguay: 8:30 pm.

México, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador: 5:30 pm.

¿Dónde ver EN VIVO el half time show de la Super Bowl 2019?

Para ver en vivo el Super Bowl 2019 debes sintonizar ESPN y FOX Sports para Latinoamérica.

En Estados Unidos, el partido entre Los Angeles Rams vs New England Patriots se transmitirá en la señal CBS Sports.

En México, la cobertura estará a cargo de Televisa (canal 5), Azteca Uno (canal 7) y Univisión (454 en Directv).

En España, puedes ver en vivo el half time show de la Super Bowl y el partido mediante el canal Movistar +, una televisora que emitió los partidos de NFL de otras temporadas.

¿Cuánto durará el half time show de la Super Bowl 2019?

El partido entre Los Angeles Rams vs New England Patriots de la Super Bowl 2019 durará 60 minutos y se dividirá en 4 tiempos, cada uno de 15 minutos.

Debido a que es un evento esperado por muchas personas en Estados Unidos, México y España, es muy probable que cada tiempo tarde 20 minutos.

Un juego de fútbol americano suele durar 3 horas como mínimo. Pero como se trata de la Super Bowl, la competencia podría tardarse casi 5 horas.

Presentaciones del half time show de la Super Bowl 2019

Los artistas que se presentarán en el half time show de la Super Bowl 2019 son Maroon 5, Travis Scott y Big Boi.

La banda californiana ha motivado a que más personas estén a la expectativa del partido entre Los Angeles Rams vs New England Patriots.

Algunos medios han afirmado que es posible que Christina Aguilera se una al show de medio tiempo en el Mercedes-Benz Stadium para interpretar el tema 'Moves Like Jagger' de Maroon 5.

Incluso, le preguntaron si participaría en el Super Bowl, pero la cantante daba respuestas imprecisas.

¿Cuántos Super Bowls tiene cada equipo?

En la edición número 53 de la Super Bowl 2019 competirán Los Angeles Rams vs New England Patriots.

En la historia del Super Bowl cada uno ha tenido aciertos y desaciertos. Conoce cuántos Super Bowls ha ganado cada equipo.

Número de Super Bowls ganados Los Angeles Rams 1 New England Patriots. 5

Anteriormente, Los Angeles Rams se llamaban St. Louis Rams. En el 2000 compitieron contra Tennessee Titans en el estadio Georgia Dome, en Atlanta, y ganaron esa edición del Super Bowl.

El equipo New England Patriots compitió en 10 ediciones del Super Bowl, de las cuales solo ganó 5.

El primer Super Bowl que ganaron fue contra Los Angeles Rams, quienes en ese entonces se llamaban St. Louis Rams, el 3 de febrero del 2002, en el estadio Louisiana Super Dome.

El segundo Super Bowl que ganaron fue en el 2004, cuando compitieron contra Carolina Panthers en el Reliant Stadium.

El tercer Super Bowl que ganaron fue en el 2005, cuando jugaron contra Philadelphia Eagles en el ALLTEL Stadium.

Los dos últimos partidos que han ganado fueron en el 2015 y 2017, contra Seattle Seahawks y Atlanta Falcons, respectivamente.

Anuncios del Super Bowl

La cadena CBS que emite el Super Bowl en los Estados Unidos cobra más de 5 millones de dólares por 30 segundos de publicidad que se emite durante el partido.

En el 2018, el partido tuvo más de 103,4 millones de espectadores en Estados Unidos.

Medios aseguran que este año la CBS cobrará entre 5.1 y 5.3 millones de dólares por emitir 30 segundos de publicidad. El año pasado, la media bordeó los 5,05 millones de dólares, el mismo monto que en el 2017, año en el que por primera vez se superó la barrera de los 5 millones.

Las marcas que más invirtieron en publicidad en el Super Bowl 2018 fueron Budweiser, Fiat Chrysler, Toyota Motor, Amazon y Procter & Gamble.

¿Qué equipo ganó el Super Bowl 2018?

En el Super Bowl 2018 compitieron New England Patriots vs Philadelphia Eagles.

El equipo que ganó fue Philadelphia Eagles en un marcador de 41-33. Este fue su primer Super Bowl ganado.