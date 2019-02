Real Madrid vs Alavés EN VIVO: Benzema decreta el primero en el Bernabéu [VIDEO]

Karim Benzema marcó el primer gol del Real Madrid vs Alavés, el cual se juega en el estadio Santiago Bernabéu por la jornada 22 de la Liga Santander. El delantero francés simplemente empujó el balón y el video fue subido a YouTube.

Cuando el reloj marcaba los 29 minutos del primer tiempo, el Real Madrid generó un ataque por la banda izquierda por intermedio de Sergio Reguilon, quien había recibido un pase de Vinicius Jr. para llegar con total libertad al área del Deportivo Alavés.

El marcador izquierdo del conjunto 'merengue' sacó un centro rasante y encontró al 'Gato' Benzema, quien, como se puede ver en el clip de compartió en YouTube, solo tuvo que dar un sutil golpe al balón para que traspasara la línea del arco y decretar el 1-0 en el Santiago Bernabéu por la Liga Santander 2019.

