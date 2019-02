Preocupación en Barcelona: Lionel Messi terminó sentido tras duelo ante Valencia

Se encienden las alarmas. El delantero del Barcelona, Lionel Messi, acabó el partido contra el Valencia (2-2) en Camp Nou aquejado de molestias en el muslo derecho, cuando quedan cuatro días para que se dispute la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Real Madrid.

El argentino anotó dos goles y evitó la derrota en casa, pero en el minuto 68 del partido tuvo que salir del campo para ser atendido por los masajistas del club. Messi reingresó al partido minutos después aunque la preocupación era notoria en todo el Camp Nou.

Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, no dio más detalles en conferencia de prensa sobre el alcance de las molestias en Lionel Messi y confirmó que este domingo se le realizarán pruebas para determinar si existe o no lesión.

"Me gustaría saber qué tiene, pero no sé qué es. Tendrá una pequeña molestia, igual que la tendrán otros jugadores. Vamos a ver qué nos dicen los médicos cuando le hagan las pruebas. Imaginamos que no puede estar muy mal", explicó Valverde.

Barcelona y Real Madrid se enfrentarán el próximo miércoles en duelo de ida por las semifinales de la Copa del Rey. Por ello la necesidad en el conjunto catalán de que Messi llegue a plenitud para ese duelo.

En tienda 'culé' están lesionados Jasper Cillessen y Samuel Umtiti. Ambos están descartados para el clásico español.