Real Madrid 2-0 Girona EN VIVO vía DirecTV Sports por cuartos de final de la Copa del Rey

Real Madrid vs Girona EN VIVO EN DIRECTO | En el Estadio Municipal de Montilivi, hoy jueves a las 3:30 será el partido de regreso de los cuartos de final de la Copa del Rey. La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, además podrás seguir todo el fútbol EN DIRECTO con las mejores jugadas, goles y minuto a minuto vía LaRepublica.pe.

Final del primer tiempo.

45' Tapadón de Navas, el costarricense salva al Madrid.

43' GOOOOOOLLLLLL DEL RAL MADRID. Benzema consigue un doblete con un fuerte tiro que entró luego de dar con uno de los parantes. Girona 0-2 Real Madrid.

32' Dispara Granell desde unos 25 metros y tapa muy bien Navas.

31' Tremenda jugada de Vinicius que casi termina en el segundo del Real Madrid. Buena intervención de Iraizoz.

26' GOOOOOLLLLL DEL REAL MADRID. Benzema se infiltra en área del Girona y de potente disparo de zurda pone el primero para el Madrid. Girona 0-1 Real Madrid.

23' Kroos le pega de afuera del área pero controla bien Iraizoz.

20' Stuani no llega a un pae largo y Navas se hace del balón.

18' Se exalta el DT. de Girona y el cuarto árbitro le pide calma.

16' Buen centro de Marcelo y mejor el portero Iraizoz que llega antes.

15' Grosero error de Porro que casi le deja el balón servido a Benzema. Afortunadamente el lateral se recompuso y llegó al bloqueo.

13. Lucas Vázquez intenta un lujo y gana una falta.

12' Notable cierre de Varane a Lozano, impecable para quitar la pelota.

9' ¡Vinícius se estrella en Pedro Porro! Tira la diagonal hacia fuera, pero en su disparo se cruza el carrilero del equipo catalán.

9' Marcelo intenta incursionar en el área pero es superado por Pedro Porro.

8' Disparo peligroso de Benzema que se pierde al saque de meta.

7' Vinicius Jr. recibe una falta en la mitad de la cancha.

6' Se hace fuerte Marcos Llorente para tapar la internada de Álex Granell por el flanco derecho

3' Primera aproximación del Real Madrid, la pelota se va al saque de meta.

2' Tiro libre de Granell que sobra a toda la defensa e impacta en el travesaño, se salva el Madrid.

1' Girona arranca motivado por el aliento de su público, en busca de la hazaña

1' Centro de Lozano al centro del área despeja Varane.

1' Inicio del partido

Real Madrid vs. Girona EN VIVO: Alineaciones confirmadas

Nota previa

Con la ventaja por haberse adueñado del partido de ida por 4-2 en el Santiago Bernabéu, Real Madrid llega al compromiso señalado como el favorito en obtener el cupo a la etapa semifinal de la Copa del Rey, sin embargo, el equipo de Santiago Solari no se confía.

Con tres victorias seguidas, la escuadra ‘merengue’ llegará al encuentro con una gran dosis de confianza por los recientes resultados y por tener a la plantilla completa, pues se anunció la recuperación total de Marco Asensio, Sergio Ramos y Keylor Navas, sin embargo, el capitán ‘blanco’ recibiría una fecha de descanso por precaución.

En cuanto al ataque, el estratega de Real Madrid optaría por Gareth Bale, Karim Benzema, junto a Karim Benzema, mientras que un poco más atrás iría Toni Kroos, Dani Ceballos y Marcos Llorente.

En la otra cara de la moneda, el elenco liderado por Eusebio Sacristán apelará a su condición de local para conseguir la hazaña y clasificar de ronda, ya que además de servir para llegar a la semifinal de la Copa del Rey, rompería la mala racha de nueva partidos sin poder ganar.

En los cuatro enfrentamientos que tuvo Real Madrid vs Girona, el cuadro ‘blanco’ fue altamente superior en tres ocasiones, mientras que, Girona apenas obtuvo un resultado.

Probables alineaciones del Real Madrid vs. Girona:

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Marcos Llorente, Kroos, Ceballos; Bale y Benzema.

DT: Santiago Solari

Girona: Iraizoz; Ramalho, Juanpe o Alcalá, Bernardo Espinosa, Marc Muniesa, Raúl García; Douglas Luiz, Aleix García o Granell, Seung-Ho Paik o Portu; Lozano y Stuani.

DT: Eusebio Sacristán

Guía de canales del Real Madrid vs Girona:

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España: beIN LaLiga, beIN Sports Connect España, Movistar+

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Horarios del Real Madrid vs Girona:

Perú: 3:30 pm.

Ecuador: 3:30 pm.

Colombia: 3:30 pm.

Chile: 5:30 pm.

Argentina: 5:30 pm.

Uruguay: 5:30 pm.

Paraguay: 5:30 pm.

Brasil: 6:30 pm.

Venezuela: 4:30 pm.

Bolivia: 4:30 pm.

España: 9:30 pm.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Real Madrid vs Girona?

