Gustavo Dulanto: "Búrlense, hagan memes, pero no me voy a sentir mal ni me caeré" [FOTO]

Pudo el pecho ante la adversidad. Gustavo Dulanto usó su cuenta en Twitter para pronunciarse sobre el error que le costó la clasificación al Real Garcilaso a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2019. El defensa de 23 años señaló que repondrá y que no hará caso a las burlas de sus detractores.

"El error fue mío y lo asumo como hombre que soy porque siempre me enseñaron a afrontar...", empezó en su mensaje el defensa del Real Garcilaso.

"Me siento terrible por lo sucedido pero creo que le puede pasar a cualquiera, estuve jugando con toperoles como siempre y más por lo que había llovido. Put..., búrlense, hagan memes pero no me voy a sentir mal ni me caeré. El que me conoce sabe lo profesional que soy y que ante la adversidad siempre voy a romperme más el alma. Siempre tomo las cosas de quien viene así que nunca me hice drama por lo que me puedan escribir", apuntó jugador de la 'Máquina celeste'.

Hay que resaltar que en la misma red social por donde se pronunció Gustavo Dulanto, varios amigos del exdefensa de Universitario de Deportes le mostraron su apoyo ante este difícil situación.

El defensor de 23 años viene jugando su segunda temporada en el equipo de Cusco, en la anterior campaña logró anotar tres goles.