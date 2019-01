Universitario: 'Cuto' Guadalupe pidió a cremas 'no hacer papelones por pelear el descenso'

Luis Guadalupe, exjugador de Universitario, restó importancia a los amistosos que Universitario jugó ante la U de Chile y la U de Concepción.

'Cuto' no olvida la pobre campaña que realizó el club crema la temporada pasada, en la que incluso llegó a colocarse en las posiciones de descenso. "Los partidos amistosos internacionales sirven para medir tu nivel para Copa Libertadores, pero a mí, me interesa el torneo local donde el equipo tiene que pelear el título. Basta de pasar vergüenza y papelones peleando el descenso" señaló a un diario local.

El referente crema dirigió su puntería hacia el chileno Nicolás Cordova, actual entrenador de Univeritario, a quien crítico fuertemente.

"Le doy, máximo, ocho partidos a Córdova. Ya lleva dos derrotas. Que lo hagan pisar tierra, ver la realidad. Lo peor que no le dan seguridad a los jóvenes. Ese chico Morales juega con la ‘U’ de Chile y lo dejan fuera ante Concepción. Seguro lo culpó indirectamente del error del primer gol. Ahí se ve la mano del técnico con prestigio o que tenga manejo, que no lo saque por un error”, criticó.

Al ser consultado por qué el conjunto crema no estaba obteniendo los resultados que la hinchada espera, 'Cuto' indicó: 'Será porque se está saliendo de una pretemporada y se necesita mayor rodaje futbolístico. Yo no entiendo porque no hay zagueros literalmente con cara de malo como en su época Galván o Galliquio".

Luis 'cuto' Guadalupe ha defendido la camiseta de Universitario durante 9 temporadas, además de haber sido parte del plantel que obtuvo en histórico tricampeonato nacional (1998-2000).