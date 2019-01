Yordy Reyna definió su futuro en el fútbol de Estados Unidos

¡Por más garroteras! El delantero nacional Yordy Reyna continuará jugando en el fútbol del exterior, buscando llenarle los ojos a Ricardo Gareca para obtener más opciones de ser convocado a los partidos amistosos de la selección peruana y a la Copa América 2019.

A través de su cuenta de Twitter, el Vancouver Whitecaps, anunció la renovación de Yordy Reyna para segur jugando en el equipo canadiense por todo el 2019. Asimismo, se informó que en el contrato hay una opción de ampliar el vínculo para el 2020 y 2021.

'La Magia' lleva dos temporadas en los 'Caps', habiendo jugado 21 partidos y anotado 6 goles en el 2017, mientras que en el 2018, jugó 29 encuentros con 7 tantos anotados. Su rapidez y desequilibrio en el sector de ataque, han llevado a que el equipo de la MLS se asegure sus servicios en el futuro cercano.

El Vancouver Whitecaps tuvo una discreta actuación en la temporada 2018 de la MLS, quedando en el puesto 8 de la tabla de la Conferencia del Oeste con 47 unidades, 2 puntos por debajo de la zona de clasificación al Playoff final. Para esta temporada buscarán superar lo conseguido en el 2017 cuando alcanzaron la semifinal de la conferencia.

El exjugador de Alianza Lima y su club iniciarán la temporada de local enfrentando al Minnesota United.



NEWS: #VWFC re-sign @yordy_10 to a new contract through 2019 with options for 2020 and 2021.



→ https://t.co/q7eN7NaQj2 pic.twitter.com/hOda9c5gVF