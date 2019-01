Liverpool vs Leicester EN VIVO por la fecha 24 de la Premier League 2019

Liverpool recibirá a Leicester EN VIVO en el Estadio Anfield, el miércoles desde las 3:00 p.m. en partido correspondiente a la jornada 24 de la Premier League 2019. La transmisión estará a cargo de ESPN2 y Sky HD, además podrás seguir el minuto a minuto vía LaRepublica.pe.

Con la intención de mantener el liderazgo en la tabla de posiciones de la Premier League y alejarse del segundo lugar (Manchester City), el club ‘rojo’ tiene la consigna de hacer respetar la casa con una victoria frente a Leicester.

Por lo cual, el estratega Jürgen Klopp acudirá, nuevamente, a su tridente ofensivo conformado por Roberto Firmino, Mohamed Salah y Sandio Mané para asegurar los goles y el ataque en la que sería la tercera victoria consecutiva, luego de superar a Crystal Palace y Brighton.

"No será fácil otra vez, como el último juego no fue fácil. Pero se trata de exprimir todo a los jugadores y de que realmente podemos rendir lo suficientemente bien como para ganar ese juego", expresó Klopp en su análisis del duelo del miércoles.

En la otra cara de la moneda, Leicester llega al encuentro con la necesidad de sumar y romper con la mala racha de tres partidos perdidos (dos de la Premier League y una FA Cup), que servirá para escalar en la tabla, ya que se ubica noveno con 31 puntos.

En los últimos cinco enfrentamientos entre Liverpool y Leicester, el club rojo fue superior hasta en cuatro oportunidades, mientras que los ‘zorros’ apenas consiguió adueñarse del resultado en una oportunidad.

Posibles alineaciones del Liverpool vs Leicester:

Liverpool: Alisson, Milner, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Mané, Firmino, Keita, Salah.

DT: Jürgen Klopp

Leicester City: Schmeichel, Simpson, Morgan, Maguire, Chilwell, Mendy, Ndidi, Ricardo Pereira, Gray, Barnes, Vardy.

DT: Claude Puel

Guía de canales del Liverpool vs Leicester:

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1

Estados Unidos: NBC Sports Gold, SiriusXM FC

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Horarios del Liverpool vs Leicester:

Ecuador: 3:00 p.m.

Perú: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Paraguay: 5:00 p.m.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Liverpool vs Leicester?

Si quieres seguir en Internet el Liverpool vs Leicester, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.