Manchester City vence a Newcastle 1-0 EN VIVO ONLINE: por al jornada 24 de la Premier League

XI MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Danilo; Fernandinho; Sterling, David Silva, De Bruyne, Sané; Agüero.

VER EN VIVO Manchester City vs Newcastle United se miden HOY por la jornada 24 de la Premier League. El partido está programado para las 3:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido ONLINE | EN DIRECTO vía DirecTV Sports y Sky Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto, las mejores jugadas y todos los goles del encuentro a través de Larepublica.pe.

Manchester City (2° con 56 puntos) visitará al Newcastle con el objetivo de ganar para ubicarse a un punto detrás del líder Liverpool. El equipo de Pep Guardiola lleva ocho triunfos consecutivos (cuatro en Premier League) y buscará mantener la buena racha para lograr en ansiado primer lugar y revalidar el título liguero.

Los ‘Citizens’ es uno de los mejores equipos del torneo en condición de visita con siete triunfos, dos empates y dos derrotas. En el encuentro de ida, vencieron a las urracas por 2-1 con goles de Sterling y Walker. El DT español aseguró que será un partido complicado.

"El Newcastle defiende realmente bien pero también, al mismo tiempo, noto que con este tipo de defensa atacamos mejor, podemos controlar sus contraataques y conceder menos faltas. El ambiente con sus espectadores y su estadio es increíble. Ellos no necesitan algo especial para crear una buena atmósfera. Durante los últimos quince minutos de cada partido que hemos jugado contra ellos, cuando iban perdiendo, han cambiado el sistema para atacar mucho", aseguró.

Mientras que Newcastle United (17° con 21 puntos) no la pasa bien en la temporada, ya que están a dos puntos de la zona de descenso. Las urracas saldrán a defender su localía para comenzar a salir del fondo de la tabla. El cuadro conducido por el español Rafael Benítez viene de quedar eliminados de la FA Cup por 2-0 ante Watford.

