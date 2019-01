Universitario: Luis Guadalupe hace contundente advertencia a Nicolás Córdova

Luis el ‘Cuto’ Guadalupe, tricampeón con Universitario de Deportes, no toleró la doble derrota del club ‘merengue’ en los amistosos en Chile y pidió preparación al equipo de Nicolás Córdova para no caer nuevamente en la posibilidad de dejar la Primera División.

"Los partidos amistosos internacionales sirven para medir tu nivel para Copa, pero a mí, me interesa el torneo local donde el equipo tiene que pelear el título. Basta de pasar vergüenza y papelones peleando el descenso", expresó a ‘El Bocón’.

Pero la más grande crítica fue para el estratega chileno, pues Guadalupe considera que Nicolás Córdova no continuará llevando las riendas de la ‘U’, sobre todo por no respaldar a los juveniles en los tensos momentos.

"Le doy máximo ocho partidos al técnico Córdova. Ya lleva dos derrotas que lo hagan pisar tierra, ver la realidad. Lo peor que no le dan seguridad a los jóvenes. Ese chico Morales juega con la ‘U’ de Chile y lo dejan fuera ante Concepción, seguro culpándolo indirectamente del error del primer gol. Ahí se ve la mano del técnico con prestigio o que tenga manejo, que no lo saque por un error”, enfatizó el popular ‘Cuto’.

Asimismo, resaltó la falta de zagueros con experiencia en la escuadra de Ate, recordando a los que fueron referentes del club, como Carlos Galván y Jhon Galiquio. “Los equipos se arman de atrás para adelante. Y en la 'U' hay algunos que se han quedado gratis ahí. Yo no quiero un central que solo me cumpla, sino que me sea útil. Si no tienes buena defensa y un goleador, no pasa nada. Yo no entiendo porque no hay zagueros literalmente con cara de malo como en su época Galván o Galliquio”, sentenció.