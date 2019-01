La polémica declaración de Eddie Fleischman sobre el nivel del fútbol peruano [VIDEO]

A pocos días de arrancar la Liga 1 2019, Eddie Fleischman encendió el debate en el programa Fox Sports Radio Perú sobre el nivel del fútbol peruano. El periodista arremetió y calificó como muy “pobre” el torneo local. El video fue colgado en YouTube.

Alan Diez y Peter Arévalo le recordaron que siempre ataca al fútbol peruano. Ambos son conscientes de que hay carencias, limitaciones y que hay mucho por mejorar, pero es “nuestro campeonato”. Sin embargo, Eddie Flaeishman no se quedó en silencio y dio sus argumentos, tal como se aprecia en el video de YouTube.

“Pero que quieres, que este feliz, que celebre, que lo elogie? El torneo local es bajo, pobre y discreto. Yo amo al fútbol peruano, pero si lo amo, no le puedo mentir. Desde hace mucho tiempo estamos hablando las cosas con eufemismo, hay que hablar las cosas claras. Mi intención es ponernos donde nos corresponde estar. ¿Cuántos peruanos hay en España (Advíncula), Inglaterra, Alemania, Francia, Italia...”, dijo Fleishman en el video que ya tiene miles de reproducciones en YouTube.

Después de escuchar las declaraciones de Fleischman, Julinho tomó la palabra explicando que Brasil tiene 250 millones de habitantes y le consultó sobre cuantos jugadores buenos brasileños hay en Europa. Fleischman respondió y puso como ejemplo a Uruguay, país que tiene 3 millones de habitantes, el 10% de la población total de Perú.

“¿Cuantos uruguayos hay repartidos por el mundo? Son la décima parte del Perú, no me pidas que si amo al fútbol peruano, diga que todo es lindo. Yo lo quiero mucho, lo veo y consumo, pero no puedo decir que está bien, que estoy contento. Hay cosas que están mejorando y esperemos que den fruto”, concluyó.