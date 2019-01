Diego Lainez se lució con tremenda jugada en el Real Betis vs Athletic Club

Diego Lainez, también conocido como el 'Messi mexicano' tuvo un gran partido ante el Athletic Club. Incluso se lució con una jugada personal que comprobó su apodo. Ganó en velocidad, avanzó en diagonal, quebró a la izquierda, pasó el tercer cuarto de cancha y lanzó un muy buen disparo de zurda que fue atajado por Herrerín.

PREVIA REAL BETIS VS ATHLETIC BILBAO

Diego Lainez fue titular en el encuentro entre Real Betis y Athletic Bilbao por la jornada 21 de La Liga Santander de España. El mexicano tuvo la dura tarea de cargar el poder ofensivo de los béticos, quienes luchan por entrar en puestos de Europa, pues solo dos puntos los distancian de el Getafe, equipo que se encuentra en la sexta casilla.

El DT de el Real Betis, Quique Setién considera que debe rotar a los jugadores para dar descanso, pues se aproxima un duro encuentro ante el Espanyol por Copa del Rey y posteriormente contra el Atlético Madrid en La Liga Santander. Es por eso que Diego Lainez fue titular hoy en el encuentro Real Betis vs Athletic Bilbao.

"Es una incógnita todavía si va a aguantar todo el partido. Que nos va a dar muchas cosas está claro. Yo he visto partidos suyos en México y la exigencia física y de trabajo defensivo que tenemos en este equipo, no sé... quizás todavía no esté al cien por ciento", mencionó el estratega de el Real Betis en conferencia de prensa.

El DT también tuvo palabras positivas para con Diego Lainez, pues mencionó que si bien debe mejorar en lo defensivo, él puede aportar mucho en lo ofensivo. "Están bien las cosas que nos puede dar adelante, pero también hay una aportación en otros sentidos que nos tiene que dar y tiene que trabajar para ello. Es una pequeña incógnita saber cómo va a responder, pero desde luego irá entrando y jugando. Podemos considerar perfectamente que puede jugar de titular en cualquier momento", declaró.

El Athletic Club no se ha dejado vencer en condición de local por el Real Betis desde el 19 de agosto de 2012. Definitivamente Diego Lainez tendrá un duro desafío, pues de los últimos cuatro encuentros entre rojiblancos y verdiblancos, el Betis no pudo ganar.

Enfrentamientos recientes entre el Real Betis vs Atheltic Bilbao.

La Liga, 23 de septiembre del 2018: Empate 2-2.

La Liga, 05 de mayo del 2018: Victoria del Athletic por 2-0.

La Liga, 22 de diciembre del 2017: Victoria del Athletic por 0-2.

La Liga, 27 de abril del 2017. Victoria del Athletic por 2-1.

De los últimos 12 puntos disputados, el Real Betis solo pudo conseguir uno. Anotó tres tantos y le convirtieron en ocho ocasiones. Sin duda un historial negativo.