Diego Armando Maradona: “Llegó el patrón y ahora se hace lo que digo”

Finalmente, Diego Armando Maradona llegó a México para ponerse al mando de Dorados de Sinaloa en la nueva temporada de la Liga de Ascenso, y a pesar que el panorama del club azteca no es el mejor, el entrenador argentino restó importancia a las dos derrotas que consiguió en en las primeras fechas.

Caracterizado por polémicas e hilarantes declaraciones, el ‘Pelusa’ aseguró que con su retorno a la cabeza del comando técnico del ‘gran pez’, los resultados volverán a ser favorables.

"Nos duele perder, pero dejamos todo en la cancha, eso es una buena señal para mi vuelta a Dorados. Le puedo decir a nuestra afición que se quede tranquila, llegó el patrón y acá ahora se hace lo que digo", enfatizó.

Además, explicó que no haber participado en la pretemporada del equipo –por temas de salud- influyó en el desorden que el equipo muestra hoy. "Como no estuve en los entrenamientos se dedicaron más a la parte física que a la pelota, por eso estábamos imprecisos, no logramos una pared o un triángulo para pasar la mitad de la cancha. Ahora vamos a jugar Copa y nos vamos a recluir en Sinaloa, nuestro cuartel de trabajo. Llegué ayer, mago no soy", dijo.

En cuanto a la partida del ecuatoriano Vinicio Angulo al club León sostuvo. "El dueño puede quitar las piezas que vea pertinentes, lo único que no puede es meterse con los jugadores, aquí gano yo, empato yo o pierdo yo. Lo valioso para mí es tener de nuevo la adrenalina del fútbol después de las operaciones que pasé", sentenció.