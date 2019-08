WWE Royal Rumble 2019: 10 eliminaciones 'entre amigos' [VIDEO]

WWE Royal Rumble 2019 se llevará a cabo este domingo 27 de enero teniendo como atracción especial la tradicional batalla real de 30 luchadores en la que el ganador retará al campeón mundial en Wrestlemania. Muchos momentos memorables han habido en la historia de esta competencia incluyendo varias insólitas eliminaciones.

Tal vez las que más llaman la atención son aquellas que se dan entre compañeros, y es que como bien se dice desde las primeras ediciones, "cada hombre por su cuenta".

WWE, a través de sus redes sociales, eligió las 10 eliminaciones entre amigos que más sorprendieron a los fanáticos.

10. Daniel Bryan eliminando a Kane (2013)

Daniel Bryan y Kane formaron el equipo Hell No, que incluso llegó a ostentar los campeonatos en pareja. Sin embargo, Bryan aprovechó un descuido de Kane para arrojarlo por encima de la tercera cuerda. Kane no se quedó tranquilo y se desquitó eliminando a Bryan segundos después.

9. Earthquake a Typhoon (1993)

'Natural Disasters' era un equipo conformado por dos de los luchadores más pesados que pisaron un ring de WWE, Typhoom y Earthquake. Esta vez fue el terremoto el que despachó al tifón para dejarlo sin opción de tirunfo.

8. The Rock a Farooq (1998)

Antes de convertirse en la superestrella que revolucionó la lucha libre, The Rock formaba parte del grupo 'Nation of Domination'. 'El grandioso' eliminó a su líder, Farooq, cimentando su camino al estrellato en esta batalla que estuvo a punto de ganar si no hubiera sido por Stone Cold Steve Austin.

7. Nikki Bella a Brie Bella (2018)

En el Royal Rumble no hay amistad ni entre hermanos, así quedó demostrado en el primer rumble de mujeres en el año 2018. Nikki eliminó a su hermana gemela para quedarse sola en el ring con Asuka, quien a la postre ganaría la batalla.

6. Owen Hart al British Bulldog (1997)

Ambos luchadores miembros de la mítica familia Hart, pero al parecer a Owen Hart no le importó eso al eliminar al British Bulldog mientras forcejeaba con Steve Austin.

5. Hulk Hogan a Randy Savage (1989)

Ambos miembros de los 'Mega Powers' ahn chocado el uno contra el otro en múltiples ocasiones. Una de las más recordadas fue cuando 'The Hulkster' eliminó a 'Macho Man' justo cuando este se disponía a acabar con Bad News Brown. A Savage no le gustó esto y regresó rápidamente al ring a reclamarle a su compañero.

4. The Undertaker a Kane (2003)

'Los hermanos de la destrucción' probaron en el 2001 que podían ser una fuerza imparable dentro del Royal Rumble. Cuando todos pensaban que esta alianza se repetiría en el 2003, 'El fenómeno' sorprendió a 'La máquina roja de la destrucción' y lo eliminó de la batalla.

3. Rikishi a Too Cool (2000)

Too Cool era un grupo que causó furor a inicios del 2000 con sus bailes. Por coincidencias del destino, los 3 miembro se encontraron solos en el ring durante la batalla del año 2000 y decidieron satisfacer al público con otro baile 'discotequero'. No obstante Rikishi la tenía muy clara y eliminó a Scotty 2 Hotty y a Grand Master Sexay.

2. Roman Reigns a Seth Rollins (2014)

'The Big Dog' debutó de gran manera en el Royal Rumble llegando hasta el final solo para ser eliminado por Batista. En su camino tuvo que pasar por encima de su compañero de 'The Shield'.

1. Shawn Michaels a Triple H (2010)

La amistad entre los legendarios miembros de 'DX' era solo un obstáculo más para Shawn Michaels que solo tenía en mente ganar el Royal Rumble para enfrentarse a The Undertaker en Wrestlemania 26.



