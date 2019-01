Rafael Nadal vs Novak Djokovic: se enfrentan HOY a las 3:30 a.m. por la final del Australian Open 2019

Un encuentro de leyendas. Rafael Nadal vs Novak Djokovic juegan este domingo (3:30 a.m. - hora peruana EN VIVO ONLINE vía ESPN) por el título del Australian Open 2019 en juego. Sigue EN DIRECTO esta esperada final con el punto a punto de larepública.pe.

Final Nadal vs Djokovic EN VIVO: sigue todos los sets por el Australian Open 2019

Djokovic y Nadal, actuales número 1 y número 2 del mundo, se han enfrentado en 52 ocasiones, con un balance de triunfos de 27-25 favorable al tenista serbio. En ciclo actual le es favorable, pues ha ganado siete de los últimos 10 partidos.

La última vez que Nadal vs Djokovic se enfrentaron fue en las semifinales del pasado Wimbledon, que se prolongó por más de cinco horas a lo largo de dos días y que ganó Djokovic por 10-8 en el quinto set.

Ambos jugadores repetirán la edición de 2012, cuando jugaron el partido definitorio más largo de la historia en un torneo Grand Slam tras rozar las seis horas.

"Le tengo un especial cariño a este torneo a pesar de todo lo que me ha ocurrido. Siempre me he sentido competitivo y me vi con opciones de hacerlo bien. He tenido muchos imprevistos, pero el que más me dolió fue la final perdida con Stan Wawrinka en el Open de Australia 2014", comentó Nadal en una entrevista a Eurosport.

Novak Djokovic llegó a la final luego de vencer al francés Lucas Pouille por 6-0, 6-2 y 6-2. Por su parte, Rafael Nadal venció al griego Stefanos Tsitsipas.

Horarios para ver el Nadal vs Djokovic EN VIVO ONLINE por Australian Open 2019

México - 2:30 a. m.

Perú - 3:30 a. m.

Ecuador - 3:30 a. m.

Colombia - 3:30 a. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 3:30 a. m.

Bolivia - 4:30 a. m.

Venezuela - 4:30 a. m.

Argentina - 5:30 a. m.

Chile - 5:30 a. m.

Uruguay - 5:30 a. m.

Canal para ver el Nadal vs Djokovic EN VIVO ONLINE por Australian Open 2019

ESPN

Comentarios: Luis Alfredo Álvarez y Javier Frana

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Nadal vs Djokovic?

Si quieres seguir en Internet el Rafael Nadal vs Novak Djokovic, LaRepublica.pe realizará una transmisión punto a punto con todas las incidencias del encuentro de tenis.