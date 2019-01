Sudamericano Sub 20: ¿Por qué Perú quedó eliminado en fase de grupos?

Perú quedó eliminado del Sudamericano Sub 20 y la ola de críticas apunta a Daniel Ahmed como principal responsable. El técnico argentino, que también es el Jefe de la Unidad Técnica de menores de la FPF, ha liderado un proceso de dos años donde hubo ilusión de conseguir la clasificación al primer Mundial en esta categoría pero terminó en decepción al caer 1-0 ante Argentina. Aquí un análisis sobre la participación nacional en el torneo donde terminó con solo tres puntos, explicando las principales razones por las que no se logró el objetivo.

1. Una idea de juego que no se consolidó. El triunfo inicial a Uruguay maquilló el rendimiento de la blanquirroja, superado en el juego por los 'charrúas'. La emoción fue más por los puntos que por el desempeño de un equipo que solo tuvo chispazos de buen juego en sus cuatro duelos. Que Emile Franco, portero peruano, sea figura en casi todos los partidos es un indicativo de que no dominamos en el trámite. Ante Paraguay y Ecuador, el factor físico fue determinante, ganando los rivales los balones divididos y con Argentina hubo una mejora pero casi no creamos ocasiones de gol.

2. Rendimientos por debajo de lo esperado. Los llamados a ser referentes en el equipo no tuvieron el papel determinante que se esperaba. Jairo Concha, figura con la San Martín en el torneo local, no tuvo la misma trascendencia en el juego bicolor. Falló un penal ante Ecuador -que pudo fallar cualquiera del equipo- pero no encontró los socios necesarios para resaltar. Marcos López, titular en Cristal que se coronó campeón y ya fue transferido a la MLS, no tuvo el desequilibrio por la banda y hasta pasó desapercibido por momentos. Fernando Pacheco, que marcó un gol ante Uruguay, tuvo altibajos. El que sorprendió fue Oslimg Mora por su velocidad y decisión en el ataque.

3. Falta de gol. El fútbol se gana con goles. Sebastián Gonzáles, que marcó tres tantos en el 2018 en los 9 partidos de preparación que tuvo la selección peruana, no tuvo la misma eficacia en el Sudamericano. Solo dos tantos en cuatro partidos hizo la selección, que probó pocas veces desde fuera del área y que siempre intentó crear peligro por las bandas. A pesar de que individualmente el equipo de Ahmed del 2013 tenía más desequilibrio en ataque, quedó como tarea pendiente clasificar al hexagonal final con un mejor rendimiento. Un proceso de dos años que no consiguió el objetivo.